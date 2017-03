Giá vàng trong nước cân bằng với thế giới

Tại Hà Nội, mua bán phổ biến ở 47,78-48 triệu đồng, tăng nhẹ 80.000 đồng chiều thu mua và 100.000 đồng chiều bán so với giá cuối ngày hôm qua. Nếu so với giá mở cửa sáng 5/9, mỗi lượng đã tăng 180.000 đồng chiều thu gom và 100.000 đồng bán ra. Biên độ mua bán tiếp tục được co hẹp.



Hệ thống DOJI công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 47,78-47,98 triệu đồng, biên độ chênh lệch 200.000 đồng. Với bán lẻ, chiều thu mua đắt hơn 20.000 đồng trong khi bán ra rẻ hơn 30.000 đồng. Biên độ mua bán lẻ chênh lệch 150.000 đồng. Tổng lượng giao dịch của đơn vị này trong ngày hôm qua đạt 2.500 lượng, khách mua bán cân bằng.







Giá vàng trong nước và thế giới đang gần nhưcân bằng nhau. Ảnh: Tuệ Minh

Theo Tuệ Minh ( VNE)



Thị trường quốc tế cách đây vài giờ ghi nhận sự đi lên. Trong phiên New York (Mỹ), giá đã chạm 1.900 USD mỗi ounce và chốt phiên ở 1.900,3 USD. Tại phiên châu Á sáng nay, vàng giao ngay lúc mở cửa vẫn bám trụ trên 1.900 USD, tuy nhiên về sau có dấu hiệu giảm nhẹ về vùng trên 1.895 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá đôla tự do là 21.000 đồng, mỗi ounce vàng có giá khoảng 48,02 triệu đồng chưa gồm phí vận chuyển, bảo hiểm, gia công.Đóng cửa phiên giao dịch tại Luân Đôn, vàng giao ngay tăng 17,82 USD, tương đương 0,9% lên 1.900,7 USD mỗi ounce sau khi cán mốc 1.903,5 USD.Trên sàn Comex (New York), trước khi bước vào kỳ nghỉ ngày Lao động, vàng giao tháng 12 cũng tăng 26 USD tương đương 1,4%, chốt ở 1.902,9 USD.Vàng được hỗ trợ tăng trước đó, theo các chuyên gia, là sự mất điểm trong cuộc bầu cử tuần vừa rồi của đảng Thủ tướng Đức Angela Merkel. Yếu tố tạo nên sự mất điểm này chính là sự điều hành chưa thông suốt trong vấn đề giải quyết nợ công đang bao phủ các quốc gia châu Âu.Ngoài ra, theo phân tích của một số chuyên gia về vàng, thị trường đang rất kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên, nhờ những thông tin về gói nới lỏng định lượng lần 3 QE3 của Cục dự trữ liên bang Mỹ.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay vẫn không thay đổi, ở 20.628 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đầu ngày, bảng giá trên website ổn định. Vietcombank và Vietinbank cùng thông báo thu gom ở 20.830 đồng, bán ra cao hơn 4 đồng so với thu mua.