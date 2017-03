Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 44,9 triệu đồng

Đầu giờ giao dịch sáng nay (22/2), giá vàng giao ngay trên sàn sàn Kitco đã tăng 23,5 USD/ounce so với đóng cửa phiên hôm trước, tương đương 1,3% lên mức 1.757,6 USD/ounce.



Còn giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex, NewYork kết thúc phiên hôm qua cũng tăng 32,60 USD/ounce lên 1.758,50 USD/ounce.



Theo các chuyên gia, thỏa thuận cứu trợ mới dành cho Hy Lạp có thể tháo gỡ nút thắt đối với giá vàng tồn tại suốt hơn nửa tháng qua.



Bên cạnh đó, đồng kim loại quý này cũng đang được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của các nền kinh tế lớn nhằm mục đích hỗ trợ tăng trưởng theo đó vàng sẽ nhận được hỗ trợ mạnh trong trung hạn.



Trước đó, cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung euro đã thông qua gói cứu trợ 130 tỷ euro cho Hy Lạp và sau khi thỏa thuận này được thông qua đã tác động tích cực đến thị trường vàng.



Ngay trong phiên hôm qua, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua vào 0,3 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.281,59 tấn. Kể từ đầu năm 2012, quỹ này đã mua vào hơn 27 tấn vàng, giá trị lượng vàng tăng thêm 8,52 tỷ USD.



Hôm qua, các quỹ đầu tư vàng khác cũng mua ròng tổng cộng 1,055 tấn vàng. Trong đó, quỹ ETF Securities và Deutsche Bank mua nhiều nhất với tổng lượng vàng mua vào lên đến 1,354 tấn.



Trong nước, tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới cũng giúp giá vàng tăng thêm 150.000 đồng/lượng. Công ty SJC Hà Nội đang giao dịch trong khoảng từ 44,68-44,90 triệu đồng/lượng, còn vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu dao động từ 44,30-44,50 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 22/2 vẫn giữ ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ đầu năm đến nay. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay vẫn là 21.036 đồng/USD.



Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 20.810-20.860 đồng/USD, giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.



Trong khi các ngân hàng khác như Eximbank, BIDV, ACB vẫn không đổi và dao động từ 20.790-20.850 đồng/USD (mua vào/bán ra).



Ở mức giá ngày hôm nay, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng thì giá vàng thế giới tương đương 44,20 triệu đồng/lượng và chỉ còn thấp hơn giá vàng SJC 700.000 đồng/lượng, giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.





Theo Đức Duy (Vietnam+)