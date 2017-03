Giá vàng trong nước dè dặt tăng theo thế giới

Giá thu mua vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI sáng nay tăng thêm 500.000 đồng so với mở cửa ngày hôm qua, lên sát 37,40 triệu đồng một lượng. Chiều bán ra cũng được đơn vị này tăng 450.000 đồng lên 37,55 triệu đồng lúc 8h50. Tuy nhiên, nếu so với mức chốt ngày hôm qua, giá vàng hiện nay tăng chưa tới 200.000 đồng mỗi lượng.







Giá vàng trong nước tăng theo thế giới. Ảnh: Anh Quân



Theo Lệ Chi (VNE)



Công ty đầu tư vàng Phú Quý những ngày qua niêm yết giá khá sát DOJI. Lúc 9h, giá công bố tại đây là 37,42-37,55 triệu đồng. Tại TP HCM, giá mua bán của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ lúc 8h55 xoay quanh 37,40-37,55 triệu đồng một lượng. Biên độ mua vào-bán ra duy trì 150.000 đồng.Giá vàng trong nước sáng nay đi lên chủ yếu chịu sự tác động từ đà tăng của thế giới. Chốt phiên Mỹ 2/10, mỗi ounce có thêm 30 USD, tương đương gần 760.000 đồng tiền Việt. Đến 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce tạm sụt giảm 3 USD, lui về quanh mức 1.314 USD. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 33,5 triệu đồng.Đà đi lên của giá quốc tế quá mạnh trong khi vàng nội cũng điều chỉnh tăng theo nhưng với biên độ nhỏ hơn đã giúp độ vênh giữa hai thị trường sáng nay co hẹp về mức 4 triệu đồng so với 4,5 triệu của sáng 2/10.Tình hình giao dịch những ngày gần đây vẫn yếu, con số ghi nhận trong ngày của các doanh nghiệp chỉ đạt vài trăm lượng nhưng chiều bán ra vẫn áp đảo so với mua vào từ khách.Trên thị trường hối đoái, một số ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá đôla Mỹ 10 đồng trong sáng nay. Tại Vietcombank, giá mua - bán USD lần lượt đạt 21.080 - 21.140 đồng đổi một đôla Mỹ. Eximbank thì bán ra bằng Vietcombank nhưng mua vào rẻ hơn 10 đồng, quanh 21.070 đồng.