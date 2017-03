Giá vàng trong nước giảm sâu rồi bật nhanh trở lại

Vào đầu giờ sáng, vàng miếng SJC tại TP HCM được công bố ở 28,02 - 28,1 triệu đồng một lượng, mất lần lượt 510.000 - 490.000 đồng so với đầu ngày 1/7. Tuy nhiên, đến 9h, doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 100.000 đồng, đẩy giá lên mức 28,12 - 28,2 triệu đồng một lượng sau khi giá quốc tế hồi phục khoảng 6 USD.

Tính đến 9h15, các đại lý của SJC tại Hà Nội bán vàng ở 28,33 triệu đồng, cao hơn 130.000 đồng so với thu gom.

Tương tự, một số doanh nghiệp khác ở Hà Nội cũng nhanh tay điều chỉnh niêm yết tăng thêm hàng trăm nghìn đồng sau khi giảm mạnh giá vào đầu giờ sáng. Đầu ngày, Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội công bố giá ở 28,10 - 28,20 triệu đồng, rẻ hơn chiều qua 430.000 đồng. Tuy nhiên, đến 9h15, doanh nghiệp này đẩy giá bán vọt lện 28,40 triệu đồng dù giá thế giới chỉ tăng 7 USD trong cùng khoảng thời gian trên. Niêm yết thu gom cũng có thêm 170.000 đồng mỗi lượng.

Tính đến 9h30, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ là một trong số ít doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá bán mua kể từ đầu ngày, hiện đang ở 28,00 - 28,04 triệu đồng một lượng. So với chiều qua, giá nay giảm tới 570.000 đồng. Lần gần đây nhất giá vàng SBJ ở quanh mức này là hôm 14/6, vài ngày trước khi thị trường leo lên đỉnh cao của năm ở trên 28,7 triệu đồng.

Diễn biến giảm của thị trường trong nước vào đầu ngày có nguyên nhân từ việc thị trường thế giới lao dốc tới 40 USD trong đêm qua. Tuy nhiên, việc giá hồi phục nhanh chóng sáng nay trong khi thị trường quốc tế vẫn khiêm tốn khiến khoảng cách giữa giá trong và ngoài nước được nới rộng. Theo tỷ giá trên thị trường tự do tính đến 9h20 sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 27,96 triệu đồng, thấp hơn từ 240.000 đến 440.000 so với giá nội.

Trong khi đó, đôla trên thị trường tự do tiếp tục đi lên. Sau khi nhích lên 19.110 đồng vào sáng qua, giá đạt tới 19.130 đồng tính đến 9h20. Cùng lúc đó, niêm yết thu gom tại các điểm thu đổi ở quanh 19,100 đồng, cũng tăng 30 đồng so với 1/7. Niêm yết mua bán USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi so với hôm qua. Giá bán USD dao động từ 19.095 đồng (Vietcombank) đến 19.100 đồng (Eximbank, ACB. Như vậy, giá bán USD tự do nay đã vượt cao hơn ngân hàng.

Trên thị trường thế giới, 1/7 là ngày đen tối của giá vàng khi mất tới gần 4% chỉ sau một phiên giao dịch, xuống có lúc thấp hơn 1.200 USD.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng vàng giao tháng 8 mất 39,20 USD, tương đương 3,2%, xuống còn 1.206,70 USD một ounce. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 25/5.

Trong phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay có lúc xuống chỉ còn 1.197,25 USD, mất 45,15 USD so với mở cửa. Lần gần đây nhất thị trường có sức điều chỉnh giảm mạnh mẽ tương tự là hôm 4/2, khi giá mất tới 49,20 USD, tương đương 4,4% chỉ sau một đêm. Hôm qua, đà giảm theo ngày lớn nhất trên thị trường vàng trong suốt 5 tháng nối tiếp ngày đi xuống thứ tư liên tiếp của chứng khoán Mỹ.

Những tin tức kinh tế đáng thất vọng từ Mỹ và Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư trên thị trường dầu thô, đồng và chứng khoán nhụt chí. Đôla cũng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng so với yen Nhật.

Hàng loạt báo cáo bi quan từ Mỹ làm nản lòng nhà đầu tư như doanh số bán nhà giảm 30%, chi tiêu cho xây dựng giảm mạnh trong tháng 5, tăng trưởng sản xuất khiêm tốn trong tháng sáu, và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng đột biến. Như đổ thêm dầu vào lửa, từ Trung Quốc phát đi báo cáo cho thấy Chỉ số quản lý thu mua giảm ngoài dự kiến.

Thông thường khi chứng khoán biến động, vàng sẽ là nơi trú ngụ an toàn cho giới đầu tư nhưng hôm qua, thị trường diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn khác. Nhiều nhà phân tích nhận định thị trường kim loại quý đi xuống do nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để trang trải tổn thất tại các thị trường khác như chứng khoán.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của vàng cũng giảm phần nào sau cuộc phát hành trái phiếu trị giá 3,5 tỷ euro của Chính phủ Tây Ban Nha diễn ra thành công. Điều này giúp xua tan những lo lắng về kinh tế châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Trước đó, nỗi lo Tây Ban Nha bị hạ điểm tín dụng và khủng hoảng nợ tại châu Âu đã giúp đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 1.266,50 USD hồi tuần trước.

Trong phiên giao dịch tại châu Á sáng nay, lực mua vào phần nào kéo thị trường đi lên. Tính đến 8h35 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.202,30 USD, tăng 2,90 USD so với mở cửa.

