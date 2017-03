Giá vàng trong nước lại bỏ xa thế giới

Đầu giờ sáng, tại Hà Nội, vàng miếng giao dịch quanh 46,9-47,22 triệu đồng, giảm 30.000 đồng so với chốt ngày hôm qua. Còn nếu so với mở cửa sáng qua, giá đã giảm gần 300.000 đồng mỗi lượng chiều mua và gần 500.000 đồng chiều bán. Tại TP HCM, giá thu gom tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.



Ngay sau đó, lúc 8h40, mỗi lượng vàng lại niêm yết tăng thêm 50.000 đồng. Đến 9h, bảng giá lại có sự điều chỉnh tăng lên 47-47,3 triệu đồng (mua vào - bán ra).







Nhờ đà tăng của thế giới, sáng nay, vàng trong

nước lấy lại mốc 47 triệu đồng. Ảnh: Tuệ Minh.

Nhờ đà tăng của thế giới, sáng nay, vàng trongnước lấy lại mốc 47 triệu đồng. Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh (VNE)



Đà giảm của thị trường trong nước không thấm vào đâu nếu so với diễn biến thế giới phiên giao dịch châu Âu và Mỹ hôm qua, giá có lúc giảm hơn 70 USD một ounce xuống dưới 1.800 USD. Ngay cả khi thị trường thế giới phục hồi sáng nay, giá vẫn thấp hơn gần 40 USD so với cùng thời gian này hôm qua. Biên độ giảm này nếu quy đổi ra tiền Việt, phải tương đương hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Còn nếu tính cả các chi phí, mức giảm tương đương 1,2 triệu đồng mỗi lượng.Thực tế từ chiều qua, giá vàng trong nước bắt đầu chạy ra khỏi điểm cân bằng và đến cuối chiều đã cao hơn thế giới hơn 700.000 đồng mỗi lượng, cho dù chính các doanh nghiệp thừa nhận giao dịch đang yếu đi, không có hiện tượng lệch về bán hay mua. Hệ thống DOJI cho biết, mấy phiên gần đây, lượng giao dịch cả ngày đạt khoảng trên dưới 3.000 lượng, mua và bán cân bằng. Trong khi đó, Phó giám đốc PNJ, bà Nguyễn Thị Cúc xác nhận xu hướng người dân mua vào trong hệ thống này nhỉnh hơn, nhưng lượng bán ra cũng tương đối lớn.Trên thị trường quốc tế, vàng cũng đang le lói tín hiệu tăng trở lại trong phiên châu Á. Mức tăng diễn ra chậm, nhưng đều đặn và đến 8h35 giờ Hà Nội, giá đã tiếp cận 1.841 USD mỗi ounce.Trước đó, có thời điểm giá lùi về vùng 1.795 USD mỗi ounce bởi nhà đầu tư có xu hướng dồn sang tài sản khác. Căn nguyên của sự sụt giảm này là việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất "bơm" 300 tỷ USD để cải thiện tình hình u ám của kinh tế nước này. Thêm vào đó, sự hồi phục của chứng khoán Âu, Mỹ đi lên khi vấn đề nợ công có khả năng được cải thiện cũng là nhân tố kéo vàng giảm sức hấp dẫn so với các loại tài sản khác.Hôm nay, tỷ giá liên ngân hàng vẫn ở mức 20.628 đồng. Trong các ngân hàng thương mại, mua bán USD vẫn được niêm yết như trước. Các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank hay Vietinbank vẫn để bảng giá 20.830-20.834 đồng.Còn ở thị trường tự do, đôla cũng đang hạ nhiệt. Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ tại Nguyễn Thái Học (Hà Nội) báo giá mua bán 20.840-20.900 đồng. So với tuần trước khi USD chợ "đen" có thời điểm chạm 21.250 đồng, dấu hiệu hạ nhiệt đã nhìn thấy rõ.