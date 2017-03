Giá vàng trong nước ngược dòng thế giới

Mở cửa phiên cuối tuần, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 37,71-37,89 triệu đồng, giảm 110.000 đồng bán ra, còn mua vào rẻ đi 90.000 đồng so với sáng 9/8.



Đây cũng là mức giá của Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý lúc 9h. Doanh nghiệp này thu mua và bán vàng SJC lần lượt ở 37,71-37,89 triệu đồng, cao hơn cuối tuần trước 100.000 đồng.



Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay vẫn niêm yết mức giá của ngày hôm qua, mua vào quanh 37,73 triệu và bán cho khách là 37,85 triệu đồng mỗi lượng.



Trong tuần, giá vàng biến động tương đối mạnh. Có lúc giá bán của các đơn vị kinh doanh rơi xuống vùng thấp 37,4 triệu đồng, khi lại bật lên trên 38 triệu. Tuy nhiên, tình hình giao dịch không mấy sôi động.



Sự trầm lắng trên thị trường cộng với thông báo sớm về phiên đấu thầu tuần tới vừa được Ngân hàng Nhà nước phát ra vào cuối ngày hôm qua, có thể là nguyên nhân khiến giá vàng nội sụt giảm trong phiên cuối tuần dù thế giới tăng.



Hôm qua, giá kim loại quý quốc tế tuy không bứt phá mốc 1.320 USD nhưng vẫn kết thúc ngày 9/8 tăng 2 USD, lên sát 1.314,7 USD mỗi ounce. Giá giao tháng 12 cũng đóng cửa tăng khoảng 0,18% giá trị trong tuần.



Nếu quy đổi với tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới tương đương với 33,6 triệu đồng (chưa bao gồm các loại chi phí). Tính đến sáng nay, chênh lệch này là trên dưới 4,2 triệu đồng.



Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá bán tại một số ngân hàng thương mại duy trì mức ổn định. Vietcombank giữ nguyên niêm yết so với hôm qua 21.075-21.135 đồng. Còn ACB, chiều bán cao hơn 5 đồng nhưng mua vào thấp hơn 15 đồng so với Vietcombank.



Như vậy, so với mức kịch trần, giá bán USD của các nhà băng hiện nay đều thấp hơn 106-110 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ tự do cho biết giá đôla Mỹ tiếp tục đứng ở mức 21.245 - 21.270 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)