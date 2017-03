Giá vàng trong nước ngược dòng thế giới

Mở cửa, phần lớn các thương hiệu vàng tại TP HCM giảm 200.000 đồng chiều mua và bán so với đầu ngày hôm qua, xuống còn 43,40-43,70 triệu đồng một lượng.



Chưa dừng lại ở đó, nửa tiếng đồng hồ sau, giá trong nước giảm thêm 50.000 đồng, xuống quanh 43,35-43,65 triệu đồng một lượng. Tính đến 8h40, giá vàng miếng trong nước đã giảm tổng cộng 250.000 đồng so với sáng 4/1.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,35-43,65 triệu đồng. Biên độ mua bán là 300.000 đồng. Trong khi đó, giá mua bán sỉ xoay quanh 43,40-43,60 triệu đồng.



Tương tự, vàng miếng SBJ công bố giá bán ra là 43,90 triệu đồng, còn mua vào 44,30 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán lên 600.000 đồng.



Trong khi đó, giá vàng giao tháng Hai trên sàn Comex của New York chốt ngày 4/1 cao hơn phiên liền trước 14,80 USD lên 1.615 USD mỗi ounce nhờ lực mua bắt đáy tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trong ngày thứ Tư tăng mạnh, trên 10% so với mức trung bình 30 ngày và ở mức cao nhất trong 3 tuần gần đây. Vàng giao ngay cũng tăng thêm 10,8 USD khi kết thúc ngày, lên mức 1.615 USD một ounce.



Tuy nhiên, đồng đôla Mỹ đang mạnh lên trong ngắn hạn đã phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Theo đó, bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, mỗi ounce vàng chưa có nhiều thay đổi. Tính đến 8h (giờ Hà Nội), giá vàng quốc tế dao động quanh 1.614 USD một ounce, tăng nhẹ 2 USD so với mở cửa.



Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.036 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 40,93 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá thu mua vàng nội 1,9 triệu đồng và bán ra 2,2 triệu đồng.



Theo phân tích kỹ thuật, mức giá hỗ trợ hiện nay là 1.523,90 USD và mức kháng cự là 1.619,80 USD một ounce.



Trong nước, tỷ giá sáng nay vẫn đứng yên 20.828 đồng. USD trong ngân hàng thương mại cũng có giá bán không đổi. Tại ACB giá bán ra 21.036 đồng, mua vào chuyển khoản ở mức cao 21.035 đồng. Trong khi đó, mua tiền mặt, nhà băng này chỉ để 21.015 đồng.





Theo Lệ Thanh ( VNE)