Giá vàng trong nước rút ngắn khoảng cách với quốc tế

So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng đã giảm nhẹ 50.000 đồng xuống còn 47,3-47,5 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh nhau 200.000 đồng. Tại Hà Nội, giá thu mua niêm yết tương đương TP HCM trong khi bán ra đắt hơn 20.000 đồng.







Giá vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ so với chốt tuần trước.

Ảnh: Tuệ Minh.

Tuy nhiên, ngay sau đó, xu hướng đi xuống của vàng được ghi nhận. Tại Hà Nội, lúc 9h sáng, mỗi lượng đã giảm thêm 30.000 đồng, xuống còn 47,27-47,49 triệu đồng (mua vào - bán ra).Lúc 8h45, tập đoàn DOJI công bố mua bán lẻ ở 47,33-47,53 triệu đồng một lượng còn với bán buôn chiều mua đắt hơn 20.000 đồng trong khi bán ra rẻ hơn 30.000 đồng. Biên độ mua bán lẻ là 200.000 đồng và buôn là 150.000 đồng.Những nỗ lực đi lên của giá vàng quốc tế trong sáng nay đã gần như chậm lại khi giá giao ngay lúc 8h25 (giờ Hà Nội) đứng ở dưới 1.850 USD mỗi ounce. Dù theo khảo sát của Kitco.com có đến 9/21 người tin rằng trong tuần này, khả năng vàng tiếp tục tăng.Trước đó, những ngày đầu tuần, tín hiệu tốt từ khắc phục nợ công châu Âu khiến cho thị trường quốc tế liên tục giảm điểm. Ngoài ra, việc Mỹ ra sức tung các biện pháp để cứu vãn tình hình kinh tế cũng khiến cho sức hấp dẫn của vàng giảm xuống. Trước đó, phiên cuối tuần, có thời điểm giá rơi xuống dưới 1.830 USD mỗi ounce, và phục hồi tương đối chậm.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay vẫn ổn định ở 20.628 đồng. Tại sở giao dịch Hà Nội, giá mua bán USD vẫn niêm yết như nhiều ngày trước là 20.600-20.834 đồng. Trong xu hướng ổn định, bảng niêm yết giá tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần cũng không có nhiều điều chỉnh. Vietcombank và Vietinbank thông báo thu gom ở 20.830 đồng, bán ra kịch trần 20.834 đồng.Còn trên thị trường tự do, giá USD có xu hướng giảm tiếp so với tuần trước. Tại phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), chủ một điểm thu đổi ngoại tệ công bố thu gom ở 20.860 đồng, bán ra 20.920 đồng.Theo tỷ giá quy đổi trên thị trường tự do, vàng quốc tế có giá khoảng 46,6 triệu đồng mỗi lượng chưa tính các khoản phí gia công. Dù đã có dấu hiệu gần hơn với trong nước, nhưng giá quốc tế vẫn rẻ hơn khoảng 700.000 đồng.