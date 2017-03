Giá vàng trong nước tăng 300.000 đồng

Theo đó, các doanh nghiệp Hà Nội mở cửa hôm nay công bố mỗi lượng vàng miếng SJC quanh 45-45,22 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày 22/2. Còn tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng, quanh 45,20 triệu đồng. Nửa tiếng đồng hồ sau, giá giảm thêm 50.000 đồng, xuống còn 44,95-45,15 triệu đồng.





Giá vàng tăng vọt sáng nay. Ảnh: Lệ Chi

Theo Lệ Chi (VNE)



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng cũng niêm yết giá mua lẻ vàng miếng SJC ở mức 45,03 triệu đồng, bán ra 45,15 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 120.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này để 45,05-45,13 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán 44,90-45,12 triệu đồng lúc 8h.Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường khá sôi động, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI trên toàn hệ thống đạt 1.365 lượng, trong đó lượng khách hàng mua vào chiếm 60%.Sự đi lên của giá trong nước chủ yếu nhờ đà tăng tốc chóng mặt của kim loại quý quốc tế. Trong phiên New York 22/2, vàng giao ngay đã có sự biến động khá mạnh, có lúc giá vọt lên đến ngưỡng 1.781 USD mỗi ounce, mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Và sau đó giảm nhẹ, đóng cửa ngày tại mốc 1.776 USD, cao hơn phiên liền trước gần 20 USD.Tuy nhiên, mức trên không duy trì được lâu khi giá tạm điều chỉnh trong phiên châu Á sáng nay. Tính đến 8h30 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng chỉ còn mấp mé quanh 1.773,60 USD, giảm gần 3 USD so với giá chốt ngày 22/2. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.860 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương khoảng 44,60 triệu đồng.Như vậy, nếu so với giá vàng trong nước hiện nay, giá thế giới quy đổi chỉ còn thấp hơn 400.000-600.000 đồng một lượng (mua vào, bán ra). Với khoảng cách này, giá vàng nội hiện đã về đúng với kỳ vọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Hiện nay, giá dầu vẫn đang là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng trong thời gian qua. Thông báo sẽ ngưng nhập khẩu dầu Iran từ cuối tháng 7 từ phía châu Âu đã chấm dứt nỗi lo giá dầu gia tăng cách đây vài tuần. Ngược lại về phía Iran, quốc gia này đã đi trước 1 bước khi đã cho ngừng việc xuất khẩu dầu thô sang 1 số nước EU với tuyên bố đã tìm được “đầu ra” khác. Căng thẳng kéo dài giữa Isarel, phương Tây và Iran sẽ tiếp tục là đòn bẫy hỗ trợ giá dầu thô và giá vàng đi lên.Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn cố định 20.828 đồng. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết giá đầu ngày ở 20.800-20.850 đồng (mua vào - bán ra). Riêng ACB, sáng nay cũng có giá bán ra bằng với Vietcombank nhưng thu gom thấp hơn 10 đồng, còn 20.790 đồng.