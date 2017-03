Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Cụ thể, giá vàng miếng SJC của Phú Quý được niêm yết ở mức 27,98 triệu đồng/lượng (mua) và 28,05 triệu đồng/lượng (bán).



Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức cao hơn một chút là 28 và 28,09 triệu đồng/lượng.



Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết ở mức 28 và 28,08 triệu đồng/lượng.



Tại TP.HCM, giá vàng SJC vẫn đứng ở mức khá thấp là 27,9 và 27,92 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước sáng 14/6 quay đầu tăng nhẹ sau mấy phiên giảm cuối tuần là do giá vàng thế giới trên thị trường châu Á mở đầu tuần mới hồi phục nhẹ từ mức 1.227 USD/ounce cuối tuần lên trên 1.230 USD/ounce.



Giá vàng thế giới tăng trở lại cho thấy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ khu vực châu Âu vẫn chưa thể sớm chấm dứt và nó có thể còn ảnh hưởng nhiều tới tâm lý thị trường.



Giao dịch vàng trong nước khá buồn tẻ do đa số người dân tỏ ra không mặn mà với vàng với tư cách là một kênh đầu tư. Số lượng người bán ra cũng không nhiều do phần lớn đã bán ra trong những lần vàng vọt lên trên ngưỡng 28 triệu đồng/lượng trong 7-8 tháng qua.





Theo H.Linh ( VNN)