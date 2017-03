Giá vàng trong nước tăng vọt rồi giảm nhanh

Diễn biến giá vàng SJC trong 7 phiên gần nhất, tính đến 10h hôm nay, 2/6/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.

Theo AN HUY ( VnEconomy)



Lúc gần 10h trưa nay, giá vàng SJC tại thị trường Tp.HCM được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 41,8 triệu đồng/lượng và 42,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra, tăng 770.000 đồng/lượng ở chiều mua và 870.000 đồng/lượng so với mức giá cuối giờ chiều qua.Đầu giờ sáng, SJC đẩy giá vàng lên mức 42,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,5 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn tương ứng 1,07 triệu đồng/lượng và 1,17 triệu đồng/lượng ở so với mức cuối giờ chiều qua. Sau đó, vàng quay đầu giảm giá và đến gần 10h đã 400.000 đồng/lượng.Tại Hà Nội lúc gần 10h giá vàng SJC được Công ty Phú Quý thông báo ở mức 41,95 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 42,15 triệu đồng/lượng cho chiều bán.Đây là những mức giá cao nhất của giá vàng trong nước kể từ đầu tháng 5 trở lại đây. Mốc giá 42 triệu đồng/lượng được thiết lập trở lại sau nửa tháng vắng bóng trên thị trường. Xu thế giằng co với áp lực giảm có phần trội hơn trong 10 ngày trở lại đây của giá vàng đã bị phá vỡ bằng mức tăng đột biến của giá vàng sáng nay.So với cuối tuần trước, giá vàng hiện tăng 500.000 đồng/lượng, đủ để bù đắp lại phần mất mát trong tuần trước. Mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng của giá vàng trong tháng 5 cũng được bù lại một phần.Người dân tỏ ra khá thờ ơ với bước nhảy cao của giá vàng sáng nay. Nhân viên giao dịch tại các tiệm kim hoàn lớn tại khu vực Trần Nhân Tông của Hà Nội cho biết, hoạt động mua bán vàng miếng sáng nay vẫn chậm như mấy ngày qua.“Đầu giờ giá vàng tăng cao hơn nhưng sau đó lại giảm vì lực mua không có. Rất có thể người dân thấy giá vàng cao sẽ bán ra. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy thị trường có phản ứng rõ nét”, một nhân viên của Công ty Phú Quý cho biết.Tuy nhiên, do thận trọng với biến động mạnh của giá vàng, các doanh nghiệp kim hoàn sáng nay đồng loạt nới rộng khoảng cách giữa giá thu mua và giá bán ra. Khoảng cách mà Công ty SJC đang áp dụng là 300.000 đồng/lượng, thay cho mức 200.000 đồng/lượng thường thấy gần đây. Tại Hà Nội, độ chênh giá mua-bán vàng phổ biến trên 250.000/lượng vào đầu giờ sáng, sau đó thu dần về mức 200.000 đồng/lượng, thay vì mức 100.000 đồng/lượng như thường áp dụng.So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn khoảng 1,1-1,2 triệu đồng/lượng. Hôm qua, khoảng cách này là trên 2 triệu đồng/lượng.Sự thu hẹp độ vênh giữa giá vàng trong nước và thế giới cho thấy, giá vàng trong nước sáng nay không phản ánh hết được độ tăng của giá vàng thế giới, có thể do lực mua trong nước quá yếu. Nếu tăng cùng biên độ hơn 4% của giá quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay phải tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 20.870 đồng (mua vào) và 20.890 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Cuối tuần trước, USD tự do cũng được giao dịch với mức giá này. Tuần này, giá USD tự do bán ra dao động trong khoảng 20.870-20.910 đồng.Giá vàng giao ngay tại New York đêm qua kết thúc phiên giao dịch cuối tuần bằng mức tăng 66,1 USD/oz, tương đương tăng 4,2%, đạt 1.627,3 USD/oz. Đây là mức tăng giá mạnh nhất của vàng kể từ tháng 1/2009.Vàng tăng giá mạnh sau khi Mỹ công bố báo cáo thất nghiệp tệ hơn dự kiến. Giới đầu tư kỳ vọng, sự sa sút của thị trường việc làm Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang nước này (FED) phải có một gói nới lỏng định lượng thứ ba (QE3) để cứu tăng trưởng.Tuần này, giá vàng thế giới tăng 3,5%. Tháng 5 vừa qua, vàng đã có tháng giảm giá thứ tư liên tục, chuỗi thời gian giảm dài nhất trong 12 năm, do cuộc khủng hoảng nợ châu Âu gây sức ép giảm giá cho đồng Euro và vàng.