Giá vàng trong nước thẳng tiến mốc 29 triệu đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Vào lúc 9 giờ 45 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội, mua vào ở mức 28,65 triệu đồng/lượng và bán ra là 28,73 triệu đồng/lượng, tăng 180.000 đồng so với phiên thứ Sáu tuần trước.



Các thương hiệu vàng miếng khác như vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, PNJ của Công ty Phú Nhuận và SBJ của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cũng nâng mức giá giao dịch từ 150.000 - 180.000 đồng, khi giao dịch quanh mức giá 28,69 triệu đồng.



Giá vàng trong nước tăng cao, cũng kích thích lượng bán ra của nhiều nhà đầu tư, theo công bố của một số đại lý vàng SJC Hà Nội, doanh số mua vào đã tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần, với tỷ lệ 7/3 (có nghĩa là mua vào 7 và chỉ bán ra là 3)



Ông Nguyễn Quí, chủ đại lý vàng SJC Hà Nội cho biết, mức giá tăng cao đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư, nhưng lượng giao dịch chủ yếu vẫn đổ dồn vào các nhà đầu tư ngắn hạn nhằm bán ra để chốt lời.



Trong khi đó, bất chấp áp lực bán chốt lời khá mạnh, giá vàng thế giới vẫn đi lên mạnh mẽ và trở lại mức giá kỷ lục là 1.257,7 USD/ounce.



Theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh bất ổn tài chính vẫn lan rộng tại nhiều nước châu Âu và sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn cho đồng vốn của mình bằng việc đầu tư vàng.



Tính đến thời điểm hiện tại, đồng USD đã giảm thêm khoảng 0,27% so với đồng Euro, khi giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,248 USD.



Hơn nữa, với quy định của Chính phủ Mỹ cho phép các ngân hàng đầu tư tiếp tục được kinh doanh vàng với tỷ trọng là 3% khiến nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh hoạt động mua vàng vào dự trữ.



Các quĩ lớn cũng nhân cơ hội giá vàng giảm trong tuần trước để đẩy mạnh mua vào, động thái mới nhất là Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tiếp tục mua vào 3,1 tấn vàng trong phiên thứ Năm tuần trước (24/6), nâng mức nắm giữ của quĩ này lên mức kỷ lục 1.316,177 tấn trong khi chưa một lần bán ra trong hai tháng trở lại đây.



Khả năng tuần này, giá vàng sẽ vượt mức 1.265 USD/ounce, tuy nhiên kèm theo đó sẽ là những hoạt động chốt lời mạnh, do vậy các chuyên gia cũng khuyến cáo, nhà đầu tư ngắn hạn cần bám sát diễn biến của giá vàng thế giới để đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi những hoạt động chốt lời có thể kéo giá vàng lùi bước./.