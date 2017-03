Giá vàng trong nước thu hẹp dần khoảng cách với thế giới

Giá vàng giao dịch quanh mức 42 triệu đồng/lượng.



Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng sáng nay 28/7, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 42,02 triệu đồng/lượng (mua vào) - 42,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Tại thị trường TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 41,98 triệu đồng/lượng - 42,13 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với mức giá chốt chiều qua.Giá vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết giữ mức chốt của chiều qua, ở mức 40,5 triệu đồng/lượng - 40,8 triệu đồng/lượng.Như vậy, so với tuần trước, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn 330.000 đồng/lượng. Hiện tại, vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 920.000 đồng/lượng (đã trừ chi phí).Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp đà tăng trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng mức tăng đến cuối phiên không còn mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.Đóng cửa phiên hôm qua 27/7, giá vàng giao ngay tăng 7,5% lên 1.623,6 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 tăng 2,9 USD lên 1.618 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá lên 1.630,8 USD/ounce - mức cao nhất trong 5 tuần.Khối lượng giao dịch phiên qua tiếp tục tăng vọt, đạt tới 300.000 lots (1lots = 100 ounce), gấp đôi so với bình quân 30 ngày. Trong 3 phiên vừa qua, khối lượng đều tăng một cách ấn tượng.Đầu phiên hôm qua, giá tăng gần 1% bởi những kỳ vọng vào châu Âu sau khi 2 quan chức từ ECB cho biết Chủ tịch Mario Draghi sẽ có cuộc họp với Chủ tịch NHTW Đức Jens Weidmann để bàn về các giải pháp vượt qua bế tắc, trong đó có chương trình mua trái phiếu. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Pháp Francois Hollande cũng cam kết sẽ bảo vệ đồng euro bằng mọi giá.Giá sau đó đảo chiều đi xuống và chỉ còn tăng 0,6% khi nhà đầu tư nhận ra rằng dù Mỹ công bố GDP tăng trưởng chậm lại trong quý 2, chỉ đạt 1,5% và niềm tin tiêu dùng tháng 7 thấp nhất trong năm nhưng không đủ bi quan để buộc Fed phải hành động.Tính chung 4 ngày gần đây, giá vàng đắt thêm 3% và có màn trình diễn tốt hơn thị trường chứng khoán. Hiện tại, kim loại quý cũng đã vượt qua mức bình quân 100 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5.Theo giới chuyên gia, nếu có thể vượt qua kháng cự 1.640 USD/ounce thì giá vàng hoàn toàn có khả năng đi lên mốc 1.800 USD.