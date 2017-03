Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Đầu ngày, các doanh nghiệp vàng tại Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 43,65-44,07 triệu đồng, bằng với mức chốt ngày 6/10. Còn tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, tại 44,05 triệu đồng. Nửa tiếng sau, giá vàng được giảm thêm 50.000 đồng xuống còn 43,65-44 triệu đồng lúc 9h.



Hệ thống DOJI sáng nay lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 43,85-44,15 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này để giá thu gom cao hơn bán lẻ 50.000 đồng, quanh mốc 43,90 triệu, còn bán ra rẻ hơn 50.000 đồng, xuống mức 44,10 triệu đồng. Biên độ mua bán sỉ là 200.000 đồng mỗi lượng.



Hôm qua là ngày đầu tiên năm ngân hàng thương mại cùng với SJC cùng tung nguồn hàng ra bán vàng bình ổn giá. Nhờ đó, giá trong nước đã có lúc giảm xuống và ngược chiều với thế giới, giúp khoảng cách giữa trong và ngoài nước thu hẹp. Lực mua vàng của người dân đã tăng lên khá mạnh. Chỉ riêng Công ty SJC đã bán ra 20.000 lượng trong ngày.



Trong khi đó, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI cũng đạt khoảng 4.500 lượng, trong đó chiếm 80% là lượng khách mua vào.



Còn trên thị trường quốc tế hôm qua, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng khoảng 10 USD, lên 1.651,90 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao ngay cũng đóng cửa ngày tăng 7,6 USD, lên 1.650,75 USD. Chỉ số đồng bạc xanh suy yếu trong ngày thứ năm là động lực thúc đẩy nhà đầu tư thế giới mua vàng vào khiến giá đi lên.



Còn đến sáng nay, giá vàng quốc tế vẫn chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 8h10 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.651 USD, không có nhiều thay đổi so với mở cửa.



Nếu lấy tỷ giá USD trên thị trường tự do khoảng 21.200 đồng để quy đổi, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương với 42,2 triệu đồng (chưa bao gồm phí vận chuyển, gia công...). Như vậy, giá trong nước mua vào vẫn đắt hơn thế giới khoảng 1,45 triệu đồng, còn bán ra là 1,8 triệu đồng. Khoảng chênh này vẫn rất lớn so với mức kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước 400.000 đồng.



Hiện giới đầu tư đang hương đến bản báo cáo việc làm của Mỹ trong ngày hôm nay.



Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương đã tăng thêm 5 đồng sau khi đã tăng 10 đồng trong ngày trước đó, lên 20.653 đồng. Ngay lập tức, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh lên 5 đồng.



Vietcombank đầu ngày công bố giá mua và bán quanh 20.856-20.860 USD. Tương tự, ACB công bố giá bán ra bằng Vietcombank và mua chuyển khoản đắt hơn 2 đồng, nhưng mua tiền mặt thấp hơn 18 đồng, tại 20.838 đồng.



Trái với sự tăng nhiệt của đôla ngân hàng, trên thị trường tự do, từ đầu ngày, mỗi đôla chỉ dao động quanh 21.400-21.550 đồng, giảm nhẹ so với hôm qua.





