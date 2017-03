Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao

Sáng nay, biên độ vàng mua vào - bán ra được duy trì ở mức 300.000 đồng/lượng.



Theo An Hạ (DT)



Sáng nay 16/1, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 45,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45,35 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh tăng mỗi chiều 200.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Theo niêm yết của Công ty VBĐQ Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở mức 45,1 triệu đồng/lượng - 45,35 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 45,1 triệu đồng/lượng - 45,4 triệu đồng/lượng, điều chỉnh tăng 250.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.Hiện tại, biên độ mua vào - bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp còn khoảng 300.000 đồng/lượng, thay cho mức 500.000 đồng/lượng mấy ngày trước.Giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay tăng do ảnh hưởng một phần từ mức điều chỉnh của giá vàng thế giới. Ngoài ra, giá vàng đột ngột đảo chiều phải kể đến hoạt động bán ra của người dân và các tổ chức tín dụng đã chững lại khi giá có dấu hiệu hồi phục, còn người mua tăng mua vào khi giá đã có 4 ngày giảm liên tục.Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, để triển khai các nội dung trong Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về quản lý thị trường vàng, NHNN sẵn sàng tham gia thị trường vàng với tư cách là người kiến tạo và mua, bán cuối cùng nhằm bình ổn thị trường theo đúng tinh thần Nghị định 24/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.Được biết, NHNN sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, cũng có thể tính tới khả năng, áp đặt biên độ giá giống như ngoại tệ. Trong trường hợp yết giá mua bán, giá thị trường đụng giá sàn cơ quan này đứng ra mua, còn chạm vào giá trần thì bán ra để can thiệp.Trên thị trường thế giới, giá vàng có hai phiên tăng liên tiếp khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cam kết duy trì kích thích tiền tệ cho đến khi nền kinh tế phục hồi.Cụ thể, lúc 9h sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco.com có biên độ tăng 2,5 USD, giao dịch ở mức 1.682,4 USD/ounce. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 2 tăng 0,9%, lên 1.683,9 USD/ounce. Phiên trước đó, giá vàng tăng 0,5%.Trong bài phát biểu cuối ngày hôm qua 14/1, Chủ tịch Fed Ben Bernanke bác đồn đoán cho rằng Fed sẽ giảm dần quy mô chương trình nới lỏng định lượng trong vài tháng tới. Ông Bernanke khẳng định Fed sẽ hỗ trợ đến khi nền kinh tế phục hồi đáng kể.Ngoài thông tin Fed cam kết duy trì kích thích tiền tệ cho đến khi nền kinh tế phục hồi, xét về dài hạn, giá vàng cũng được hỗ trợ do những bất ổn xoay quanh vấn đề nâng trần nợ công tại Mỹ.Hiện tại, Tổng thống Barack Obama hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng nâng trần nợ công 16,4 nghìn tỷ USD để tránh một cuộc chiến nâng trần nợ giữa 2 đảng. Ông cảnh báo đảng Cộng hòa không nên dùng sự cần thiết phải nâng trần nợ để buộc phải cắt giảm chi tiêu công. Ông Obama cũng cảnh báo, thị trường có thể hỗn loạn nếu quốc hội Mỹ không nâng trần nợ.Trong bối cảnh quốc hội Mỹ bất đồng về ngân sách, người dân Mỹ nắm giữ nhiều vàng vật chất hơn. Điều này thể hiện qua doanh số bán vàng xu American Eagles tại Mỹ trong hai tuần đầu tháng 1 đạt 110.500 ounce, so với 76.000 ounce trong cả tháng trước đó và 127.000 ounce tháng 1/2012.