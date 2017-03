Giá vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới hơn 1 triệu đồng

Đầu ngày, các doanh nghiệp trong nước tăng giá nhẹ so với tuần trước. Tại Hà Nội, mỗi lượng vàng miếng giao dịch ở 47,15-47,37 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với chốt tuần trước. Còn tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.



Hệ thống DOJI sáng nay, lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 47,15 triệu đồng, bán ra 47,35 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này để giá thu gom cao hơn bán lẻ 30.000 đồng, bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Biên độ mua bán sỉ chỉ 150.000 đồng. Trong ngày thứ bảy tuần trước, tổng giao dịch đạt 2.000 lượng với phần lớn khách mua vào.



Biên độ mua bán những ngày này vẫn khá cao, ở trong vùng 200.000 đồng mỗi lượng. Nếu lấy tỷ giá USD trên thị trường tự do khoảng 21.050 đồng để quy đổi, giá trong nước vẫn đắt hơn thế giới hơn 1 triệu đồng. So với cuối tuần trước, chênh lệch đã giảm đi đáng kể nhờ đà tăng của thế giới lên 1.820 USD mỗi ounce.







Người dân vẫn chen lấn xếp hàng mua vàng khi thấy giá xuống

vùng 47 triệu đồng mỗi lượng (ảnh chụp hôm 16/9 tại một tiệm vàng

trên phố Trần Nhân Tông- Hà Nội). Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh ( VNE)



Tại Hà Nội hai ngày cuối tuần trước, hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng tái diễn. Dù thế, cảnh bán mua không "sôi sùng sục" như từng xảy ra trước đây. Xếp hàng trật tự, quy củ, hầu hết những người đến tiệm đều mua được vàng. Lý do khiến nhiều người tìm đến vàng vẫn là niềm tin giá sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm. Tâm lý đám đông gần như vẫn là yếu tố chủ đạo khiến người dân tin tưởng vào loại hình đầu tư này.Thị trường quốc tế cũng ghi nhận sự tăng nhiệt của giá vàng. Sáng nay, lúc 8h25 giờ Hà Nội, trong phiên châu Á, mỗi ounce đã ở vùng 1.820 USD, tăng xấp xỉ 10 USD so với chốt tuần trước. Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi sự gom hàng của nhiều quỹ đầu tư. SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng hơn 10 tấn trong phiên cuối tuần trước khiến cho niềm tin vào vàng của những người đầu tư vẫn được củng cố. Trong khi đó, khủng hoảng nợ công châu Âu với nhiều mối lo cũng tiếp đà đi lên cho kim loại này.Trong nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn là 20.628 đồng, không biến đổi gì so với nhiều ngày nay. Tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD niêm yết 20.600-20.834 đồng (mua vào - bán ra). Các ngân hàng thương mại hầu như vẫn giữ mức bán ra kịch trần, là 20.834 đồng, trong khi giá thu gom để tương đối sát so với giá bán. Vietcombank và Vietinbank thông báo thu mua trên website là 20.830 đồng.Thị trường tự do bắt đầu tuần mới với niêm yết đôla Mỹ lại tăng nhẹ so với tuần trước. Tại Hà Trung (Hà Nội), các điểm thu đổi báo giá là 21.030-21.060 đồng (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng.