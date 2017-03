Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục đi lên

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 22/5, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết giao dịch của Công ty CP SJC Hà Nội ở mức 40,72 triệu đồng/lượng (mua vào) - 40,82 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mỗi chiều 90.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.



Cũng tại thị trường này, giá vàng SJC được Công ty CP Đầu tư Vàng phú Quý niêm yết ở mức 40,65 triệu đồng/lượng - 40,8 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ mỗi chiều 20.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng.



Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 40,72 triệu đồng/lượng - 40,82 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 120.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng.



Với mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 5,8 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á đảo chiều tăng với biên độ gần 4 USD, giao dịch ở mức 1.379,8 USD/ounce. Trước đó, giá vàng tại đây giảm 19,9 USD, xuống mức 1.374,2 USD/ounce.



Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 6 chốt phiên hôm qua giảm 0,5%, xuống còn 1.377,6 USD/ounce. Tuy nhiên, lượng giao dịch tăng 30% so với trung bình 100 ngày.



Trong phiên, có thời điểm lao dốc xuống chỉ còn 1.336,3 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 18/4.



Theo giới phân tích, nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư sang chứng khoán để có lợi nhuận cao hơn, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc được xem là nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh thời gian gầy đây.



Đồng USD tăng giá 0,6% so với các tiền tệ chủ chốt cũng tạo áp lực giảm giá vàng.



Ngoài ra, giá vàng giảm còn do dự báo Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng.



Trước những thông tin bất lợi cho thị trường vàng hiện nay, các quỹ ETF liên tục giảm lượng vàng dự trữ. Hiện tại, tổng lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng giảm 17%, xuống còn 2.187,4 tấn phiên hôm qua, thấp nhất kể từ tháng 7/2011.





Theo An Hạ (DT)