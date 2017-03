Giá vàng trong nước vênh 1,4 triệu so với thế giới

Mở cửa đầu ngày ở 35,29 - 35,37 triệu đồng (mua vào - bán ra), vàng miếng SBJ tăng giá từ 60.000 đến 80.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Đến 8h25, giá tiếp tục nhích lên, đạt mức 35,33 - 35,39 triệu đồng một lượng.

Tương tự, hầu hết các thương hiệu khác cũng đưa giá bán vàng lên 35,4 triệu đồng, so với mức 35,25 triệu đồng đầu giờ sáng thứ bảy. Niêm yết thu mua tăng mức tương tự khoảng 150.000 đồng lên 35,34 triệu đồng.

Dù vàng trong nước giảm nhiều so với cuối năm ngoái, nhưng giá vẫn đang cách biệt xa so với quốc tế. Nếu tính theo tỷ giá đôla tự do, mỗi lượng vàng thế giới sáng nay chỉ tương đương 34,05 triệu đồng (chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, chế tác), thấp hơn tới 1,4 triệu đồng so với giá thực tế các thương hiệu lớn đang niêm yết.

Để bình ổn thị trường, gần đây Ngân hàng Nhà nước đã cấp quota cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng với số lượng không nhỏ. Thời hạn của giấy phép nhập khẩu là cuối tháng 2.

Các điểm thu đổi đang báo giá bán mua và bán đôla Mỹ ở 20.980 - 21.050 đồng mỗi USD, không thay đổi so với tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay đi lên trong ngày thứ hai, bù đắp phần nào đà giảm cuối tuần trước đó. Tính đến 9h25 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.349,10 USD, tăng 6,70 USD so với mở cửa.

Trong khi giá vàng tăng nhẹ, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lần đầu tiên tăng lượng dự trữ trong vòng hai tuần gần đây. Cụ thể, SPDR đã tăng 1,6% khối lượng kho vàng lên 1.271,769 tấn trong cuối tuần.

Trước đó, những tin tức kinh tế tích cực từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc khiến vàng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở 1.337,5 USD hôm thứ sáu tuần trước. Mới đây, Đức công bố chỉ số niềm tin doanh nghiệp lên mức cao nhất trong vòng 20 năm trong tháng một.

Theo Thanh Bình (VNE)