Giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục tăng do căng thẳng tại Iraq

Cụ thể, Kitco News thực hiện khảo sát lấy ý kiến dự báo của 33 người, có 24 người đưa ra trả lời. Trong số đó, 16 người dự báo giá sẽ cao hơn, trong khi 3 người khác cho rằng giá vàng sẽ giảm và 5 người còn lại nhận định giá giao dịch sẽ đi ngang hoặc trung lập. Tham gia trả lời cuộc khảo sát hằng tuần này gồm các đại lý vàng, ngân hàng đầu tư, thương nhân kỳ hạn và các nhà phân tích kỹ thuật biểu đồ.

Kết quả dự báo giá vàng tuần từ 16-20/6 do Kitco News thực hiện

Các ý kiến dự báo giá tăng tuần tới cho rằng, giá vàng có thể sẽ tăng mạnh dựa trên những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Những người dự báo giá vàng sẽ tăng cho biết, những tin tức từ Iraq cho thấy, quân nổi đã dậy chiếm giữ Mosul, một thị trấn gần một đường ống dẫn dầu lớn nhất Iraq, do đó điều này có thể hỗ trợ đẩy giá vàng gia tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hầu hết những người dự báo giá vàng sẽ cao hơn trong tuần tới, chẳng hạn như Adam Klopfenstein, chiến lược gia thị trường của Archer Financial Services, cho biết họ không nhận thấy lợi nhuận lớn vào tuần tới vì giá trị đã chạm vào mức kháng cự trên biểu đồ kỹ thuật. Mức giá trần được dự báo cho tuần tới bắt đầu tại 1.280 USD/oz. Do đó, Klopfenstein nói rằng, “giá vàng sẽ chỉ tăng nhẹ trong tuần tới”.

Trong khi đó, những người nhận định giá vàng sẽ giảm trong tuần tới cho biết sức mạnh của vàng dựa trên các yếu tố địa chính trị có thể chỉ thoáng qua, đặc biệt là nếu các sự kiện bị thay đổi và các cuộc nổi dậy bị dập tắt. Ngoài ra, cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang vào tuần tới và có thể tuyên bố rằng nền kinh tế Mỹ đang dần được phục hồi và tăng cường.

Tình hình tại Iraq khiến tất cả các hàng hóa đều rục rịch tăng lên. Bên cạnh việc gia tăng của giá dầu, thì giá vàng cũng hoàn toàn có thể được đẩy lên mức cao hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại đưa ra lời khuyên rằng, cần thận trọng hơn trong việc bán vàng ra thị trường vào thời điểm này.

Với ngưỡng giá 1.300 USD/oz là một mức kháng cự lớn. Nếu không có thêm nhiều biến động ảnh hưởng tới thị trường vàng, thì có lẽ giá vàng sẽ quay trở lại mức 1.240 USD/oz. Tuần tới, cuộc họp FOMC sẽ được diễn ra, đó là một sự kiện đáng chú ý và chắc chắn có một sự ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng.

Nhìn chung, với những người tham gia trong cuộc khảo sát lần này cho biết, họ nhận thấy giá vàng sẽ chỉ dao động trong phạm vi hẹp là do những tin tức về địa chính trị tại Iraq là không đủ để đẩy giá lên trên mức kháng cự hiện tại giữa 1.280 và 1.300 USD/oz, trong khi cuộc họp FOMC lại càng không có khả năng đủ để khiến giá vàng giảm xuống dưới mức hỗ trợ giữa 1.250 và 1.240 USD/oz.

Còn Kevin Grady, chủ sở hữu tại Phoenix Futures and Options LLC, cho biết những tin tức về Iraq hỗ trợ cho giá vàng, nhưng sự tăng giá vàng hiện đang như thử nghiệm và mức giá tăng có vẻ rất miễn cưỡng. Vì thực tế quan sát thị trường cho thấy, các thương nhân đang hướng chú ý tới thị trường năng lượng. Họ đang sử dụng dầu thô như một kịch bản trú ẩn an toàn hơn so với vàng./.