Giá vàng tuột dốc không phanh

Giá vàng SJC tại TP HCM do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết đầu ngày chỉ còn 27,34-27,40 triệu đồng. So với sáng qua, niêm yết bán và mua giảm mạnh 200.000 đồng và 190.000 đồng. Đến 8h30, đơn vị này tiếp tục giảm thêm 30.000 đồng chiều thu gom và 20.000 đồng bán ra xuống 27,31-27,38 triệu đồng. Sau 30 phút, giá vàng SJC rớt mạnh thêm 230.000 đồng bán ra và 360.000 đồng mua vào còn 26,95 - 27,15 triệu đồng. Như vậy, trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, giá mua và bán vàng miếng SJC đã giảm tương ứng 250.000 đồng và 390.000 đồng một lượng.

Còn tại một số hiệu kim hoàn ở TP HCM, mức giá bán ra công bố lúc 9h cũng được hạ xuống 27 triệu đồng, trong khi mua vào là 27,20 triệu đồng. Do giá thế giới rớt quá nhanh khiến các chủ hiệu vàng nới khoảng cách mua và bán vàng lên đến 200.000 đồng. Đây là một biên độ khá lớn kể từ đầu năm đến nay.

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) đầu ngày cũng được để giá ở 27,37 - 27,41 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng cả bán lẫn mua so với giá giao dịch ngày 20/5. Tính đến 9h30 sáng nay, sau 8 lần thay đổi bảng giá hiện thương hiệu này niêm yết giao dịch tại mức 27,15 - 27,19 triệu, giảm 280.000 đồng mỗi lượng so với giá niêm yết cuối ngày hôm qua.

Giá mua và bán USD tự do tại TP HCM niêm yết sáng nay quanh 18.990 - 19.010 đồng. Cùng thời điểm, giá bán USD của hầu hết điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội bằng với TP HCM nhưng mua vào thấp hơn 20 đồng quanh 18.970 đồng.

Vietcombank công bố giá bán ra đầu ngày giữ nguyên 19.010 đồng, bằng với giá thị trường tự do, nhưng giá thu mua thì thấp hơn 10-30 đồng quanh 18.960 đồng. Eximbank sáng nay có giá mua vào bằng với giá của Vietcombank nhưng bán ra cao hơn 10 đồng, tại 19.020 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch tại thị trường châu Âu ngày 20/5 có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần gần đây 1.178 USD một ounce do gặp phải lực bán ào ạt của nhà đầu tư. Sau đó, giá kim loại quý đóng cửa ngày tại 1.182 USD mỗi ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex của New York cũng mất 4,5 USD xuống còn 1.188,60 USD một ounce. Như vậy, so với mức giá kỷ lục 1.249,60 USD lập vào tuần trước, giá vàng hiện đã mất hơn 60 USD mỗi ounce.

Những rắc rối trong hệ thống tài chính của khu vực châu Âu đang khiến các nhà đầu tư tin rằng đà tăng trưởng kinh tế của thế giới sẽ bị chậm lại; ngân hàng trung ương các nước châu Á sẽ khó có khả năng tăng lãi suất trong thời gian sớm nhất.

Vàng đang chịu áp lực giảm giá khá lớn sau khi đã liên tục lập lỷ lục vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thị trường vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào vàng khi mà các quỹ đầu tư lớn trên thế giới đang tiếp tục mua vàng vào. Quỹ đầu tư SPDR Gold Trust hôm 19/5 vẫn đẩy mạnh mua vào 3 tấn, đưa trữ lượng vàng nắm giữ lên mức 1.220,152 tấn.

Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, kim loại quý đang điều chỉnh giảm mạnh. Tính đến 10h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.168,10 USD, giảm mạnh 13,90 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.010 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 27,15 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu).

Hôm nay, có khá nhiều thông tin kinh tế đến từ khu vực châu Âu như chỉ số GDP, PMI của Đức; khảo sát IFO về triển vọng kinh tế Đức và chỉ số PMI khu vực châu Âu…

Theo Lệ Chi ( VNE)