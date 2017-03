Giá vàng tuột dốc không phanh

Cuối phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ, đà tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ hồi tháng 1 của đồng đôla Mỹ đẩy giá các loại hàng hóa rơi xuống vực. Vàng cũng không phải là ngoại lệ khi lao dốc không phanh với tốc độ trượt giá lớn nhất kể từ hồi đầu năm.

Thị trường vàng New York chốt cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.161,40 USD, giảm tới 47 USD so với đầu ngày. Trong suốt ngày giao dịch cuối tuần, giá vàng dao động không mấy thay đổi so với giá mở cửa. Tuy nhiên, lúc 8h sáng qua theo giờ New York (20h tối qua theo giờ Hà Nội), giá bắt đầu lao dốc không phanh khi các nhà đầu tư Mỹ bắt đầu đua bán.

So với đỉnh cao 1.226,56 USD trong ngày giao dịch trước đó, thị trường vàng đã mất tới 65 USD, tương đương với 5%.

Giá vàng thế giới mất gần 50 USD chỉ sau 8 tiếng đồng hồ. Ảnh: Hoàng Hà



Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 11 vừa rồi, nước này chỉ mất thêm 11.000 việc làm, con số thấp nhất kể từ đầu cuộc suy thoái. Các nhà kinh tế bất ngờ, do con số mà họ dự đoán trước đó cao gấp 10 lần, trên 125.000. Với kết quả khả quan này, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nhanh chóng rơi xuống chỉ còn 10%.

Lâu nay, việc Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục duy trì lãi suất thấp ở mức kỷ lục gần như bằng 0% là để đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao. Nay tỷ lệ thất nghiệp Mỹ giảm đáng kinh ngạc, khiến nhà đầu tư nghĩ đến khả năng FED sẽ tăng lãi suất cơ bản. Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số chứng khoán S&P 500 giằng co giữa tăng và mất điểm ít nhất 20 lần, do những phán đoán trái ngược nhau của giới đầu tư.

Chỉ số Dollar Index, so sánh giá đôla Mỹ với 6 loại tiền tệ chủ chốt, tăng tới 1,7% điểm trong đêm qua. Đồng yen của Nhật chốt cửa tuần ở mức giảm điểm lớn nhất kể từ năm 1999 so với USD. Trong suy thoái, nhà đầu tư tìm đến với vàng hoặc các loại tiền tệ khác như euro, yen như một kênh trú ẩn an toàn và đầu tư thay thế. Nay tín hiệu lạc quan trên thị trường lao động Mỹ nhen nhóm hy vọng rằng cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ 1930 đã kết thúc.

Về mặt kỹ thuật, trong tuần vừa rồi chỉ số sức mạnh liên quan (RSI) của vàng đã lên tới 83,5 điểm. Đây là chỉ số đưa ra dấu hiệu thị trường vàng đang mua quá nhiều hay bán quá nhiều, với mức điểm dao động từ 0 (bán quá nhiều) đến 100 (mua quá nhiều). Thông thường, chỉ cần chỉ số RSI lên đến 70 là các nhà đầu tư đã nghĩ đến khả năng giá điều chỉnh giảm.

Lúc 9h15 sáng nay, doanh nghiệp SJC Hà Nội công bố giá mua vào bán ra ở 28,00 - 28,15 triệu đồng một lượng, giảm 350.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.

Lúc 9h23, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn không thay đổi từ đầu ngày, niêm yết ở mức 28,49 - 28,53 triệu đồng, với bán ra tăng 30.000 đồng và mua vào tăng 140.000 đồng so với sáng qua. Tuy nhiên, ít phút sau đó, hãng giảm mạnh mức niêm yết, xuống còn 28 - 28,15 triệu đồng một lượng.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội công bố giá đầu ngày ở 28,01 - 28,16 triệu đồng. Cùng lúc đó, vàng miếng SBJ niêm yết giá trên website ở 27,80 - 28,05 triệu đồng, giảm từ 490.000 đến 590.000 đồng so với 16h chiều qua.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.400 đồng một lượng, đà giảm 47 USD của thế giới tương ứng với 1,1 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, gia công.

Theo Thanh Bình ( VNE)