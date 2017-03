Giá vàng tuột dốc không phanh

Hôm qua, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đầu ngày còn niêm yết ở mức 28,49-28,53 triệu đồng, giá bán ra tăng 30.000 đồng và mua vào tăng 140.000 đồng so với sáng 4-12. Tuy nhiên, ít phút sau đó, hãng giảm mạnh mức niêm yết, xuống còn 28-28,15 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội công bố giá đầu ngày ở 28,01-28,16 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SBJ niêm yết giá trên website ở 27,80-28,05 triệu đồng, giảm từ 490.000 đến 590.000 đồng so với chiều 4-12.

Đà giảm bất ngờ của thị trường trong nước vẫn kém xa so với quốc tế. Chỉ sau tám tiếng đồng hồ cuối ngày 4-12, thị trường vàng thế giới mất gần 50 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỉ giá 19.600 đồng một USD sáng 5-12, mỗi ounce vàng thế giới mất 1,1 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, gia công.

Thị trường vàng New York chốt cửa phiên giao dịch cuối tuần là 1.161,40 USD, giảm tới 47 USD so với đầu ngày. Trong suốt ngày giao dịch cuối tuần, giá vàng dao động không mấy thay đổi so với giá mở cửa. Tuy nhiên, lúc 8 giờ sáng 4-12 theo giờ New York (20 giờ ngày 4-12 theo giờ Hà Nội), giá bắt đầu lao dốc không phanh khi các nhà đầu tư Mỹ bắt đầu đua bán.

Về mặt kỹ thuật, trong tuần vừa rồi chỉ số sức mạnh liên quan (RSI) của vàng đã lên tới 83,5 điểm. Đây là chỉ số đưa ra dấu hiệu thị trường vàng đang mua quá nhiều hay bán quá nhiều với mức điểm dao động từ 0 (bán quá nhiều) đến 100 (mua quá nhiều). Thông thường chỉ cần chỉ số RSI lên đến 70 là các nhà đầu tư đã nghĩ đến khả năng giá điều chỉnh giảm.

YX