Giá vàng tuột dốc xuống 47,6 triệu đồng

Thương hiệu vàng SJC mở cửa phiên giao dịch sáng nay với giá 47,3 - 47,6 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra) tại TP HCM và tại Hà Nội giá bán đắt hơn 20.000 đồng.









Theo Song Linh ( VNE)



So với mức đóng cửa chiều qua, giá hiện rẻ hơn gần 1 triệu đồng. Nhưng nếu so với đỉnh cao hơn 49 triệu đồng một lượng trưa qua, mức giảm lên đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng.Tại hệ thống DOJI sáng nay, giá cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra và 900.000 đồng chiều mua vào so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Tại khu vực Hà Nội, 8h45phút sáng, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 47,45 triệu đồng, bán ra 47,85 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch khá lớn, 400.000 đồng. Bán sỉ niêm yết ở mức mua vào 47,50 triệu đồng, bán ra 47,80 triệu đồng.Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của DOJI đạt 2.500 lượng, trong đó khách hàng tiếp tục có xu hướng mua vào là chủ yếu.Thông điệp lạc quan từ Ngân hàng Nhà nước không phải là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đi xuống sáng nay, mà chủ yếu là diễn biến trên thị trường thế giới.Đà giảm đi xuống đã le lói xuất hiện tại phiên giao dịch châu Âu hôm qua, cuối phiên London, giá vàng chỉ còn 1.876 USD một ounce. Bước sang giờ giao dịch New York, giới đầu tư càng có động lực chốt lời khi có thông tin CME Group nâng phí giao dịch với các hợp đồng vàng tương lai, tương tự động thái của sàn giao dịch Hong Kong trước đó.Bên cạnh đó, đà phục hồi của các thị trường chứng khoán đã khiến giới đầu tư huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau đổ vào cổ phiếu.Diễn biến này khiến giá vàng giao tháng 12 giảm 25,40 USD so với lúc mở cửa xuống còn 1.866,50 USD một ounce. Vàng giao ngay còn xuống thấp hơn, 1.864 USD một ounce, rớt 34,7 USD. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng xuống dưới 1.830 USD một ounce, giảm gần 90 USD so với mốc kỷ lục của phiên trước. Mức giảm này tương đương 2,3 triệu đồng một lượng.Giá vàng có dấu hiệu phục hồi trong giờ giao dịch châu Á sáng nay. Lúc 9h23 (Hà Nội), vàng giao ngay chốt 1.853 USD một ounce, tương đương 46,3 triệu đồng một lượng quy đổi.Dù chưa giảm hết biên độ giảm của thế giới, vàng SJC cũng nhanh chóng tăng trở lại. Đến 9h24, công ty này chốt giá mua bán 47,35 - 47,65 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng so với mở cửa. 5 phút sau, công ty tiếp tục tăng giá mua bán thêm 50.000 đồng, lên 47,7 triệu đồng một lượng bán ra và 47,4 triệu đồng một lượng mua vào.