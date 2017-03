Giá vàng tuột khỏi ngưỡng 28 triệu đồng

Tính đến 8h15 sáng, cả giá mua và bán vàng miếng SJC còn 27,93-27,99 triệu đồng. So với sáng qua, mỗi lượng vàng mua vào, bán ra giảm tương ứng 60.000 đồng và 50.000 đồng. Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu gom quanh 27,92 triệu đồng và bán ra 27,98 triệu đồng.

Đầu ngày, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ cũng công bố giảm 50.000 đồng một lượng so với hôm qua, đưa giá xuống quanh 27,95-27,99 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được thu hẹp 40.000 đồng một lượng.

Hiện nay, giá vàng quốc tế quy đổi và giá trong nước tồn tại một khoảng chênh lệch khá rộng. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện có giá khoảng 27,58 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%). Như vậy, nếu so với giá vàng nội, mỗi lượng vàng quy đổi thấp hơn khoảng trên dưới 400.000 đồng. Với mức chênh này, nhiều doanh nghiệp vàng trong nước cho rằng nếu Ngân hàng Nhà nước cho cấp phép nhập khẩu vàng lúc này sẽ mang về lợi nhuận.

Giá kim loại quý quốc tế trong ngày giao dịch 26/7 đã cố gượng dậy nhưng không thành công. Sau khi mở cửa ngày 1.190 USD, thị trường đi ngang trong suốt phiên châu Á và châu Âu. Bước sang giờ New York, giá vàng liên tục đi xuống, có lúc giảm mạnh còn 1.180 USD một ounce do chịu áp lực lớn từ phía đồng USD mạnh lên. Càng về cuối phiên, giá đi ngang và đóng cửa ngày tại 1.182 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng giảm 4,1 USD, còn 1.187,50 USD mỗi ounce.

Hiện nay, dù được hỗ trợ bởi hoạt động mua vàng vật chất tại vùng giá rẻ của giới đầu tư nhưng kim loại quý vẫn đang chịu áp lực giảm giá mạnh do sự lắng dịu của khủng hoảng nợ tại châu Âu và triển vọng lạm phát thấp. Do đó, trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 9h10 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.185,20 USD.

Trong khi các ngân hàng thương mại vẫn không có thay đổi về tỷ giá USD/VND suốt nhiều tuần qua, giá đôla tự do sáng nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội niêm yết giá mua không đổi so với ngày 26/7, nhưng bán ra tăng 10 đồng lên 19.170-19.200 đồng. Trong khi đó, ở TP HCM giá mua vào, bán ra cao hơn Hà Nội 20 đồng, quanh 19.190-19.220 đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)