Giá vàng tụt dốc: “Bán cho nhẹ người!”

Chị Nguyễn Hạnh Phương (Đống Đa, Hà Nội) xếp hàng hơn hai tiếng mới bán được năm lượng vàng với giá 25,2 triệu đồng/lượng. “Chỉ có một ngày mà lỗ hơn 25 triệu đồng. Nhưng thôi thì lỗ cũng bán. Bán cho nhẹ người!” - chị Phương than thở.

Ngay đầu buổi sáng, dòng người đến xếp hàng càng dài trước các tiệm vàng. Hầu hết các tiệm vàng đã nhận hàng nhưng đều viết phiếu hẹn trả tiền vào phiên buổi chiều.

Người dân xếp hàng dài bán vàng tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: ANH TÚ

Đắn đo giữa việc giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc, nhiều khách đã quyết định ôm vàng về. Anh Nguyễn Văn Trung (Hà Đông) nhận định: Chắc chắn giá sẽ lại lên vì giá vàng thế giới đang tăng mạnh.

Đến buổi chiều cùng ngày, không còn cảnh chen nhau đến bán vàng như sáng nữa. Tuy nhiên, tại các cửa hàng vàng, số người đến nghe ngóng thông tin giá vàng vẫn còn diễn ra. Thông tin từ Công ty Phú Nhuận PNJ, chỉ trong sáng qua đã thu mua được tới 1.400 lượng từ người dân, trong đó riêng thị trường Hà Nội đã chiếm tới gần 900 lượng vàng. Tính đến 17 giờ chiều qua, giá vàng trong nước đã lùi một bước quá xa, về mức 26 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với Hà Nội, tại TP.HCM giao dịch của người dân khá im ắng. Chủ một tiệm vàng ở quận 3 cho biết nhiều người đang có tâm lý chờ đợi những biến động từ vĩ mô, như Ngân hàng nhà nước sẽ cho nhập bao nhiêu tấn vàng, giá USD ngoài thị trường chợ đen biến động ra sao... để quyết định mua hay bán vàng.

Trên bảng điện tử các tiệm vàng ở chợ Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5), giá vàng SJC niêm yết bán ra 26 triệu đồng/lượng và mua vào là 25,5 triệu

đồng/lượng. Như vậy, so với đỉnh 29,4 triệu đồng/lượng thiết lập một ngày trước đó thì giá vàng đã tụt gần 3,4 triệu đồng/lượng, còn so với buổi sáng cùng ngày giá đã giảm một triệu đồng/lượng.

Tuy giá vàng trong nước đã hạ nhiệt khá mạnh nhưng so với giá vàng thế giới thì vẫn khá cao. Theo www.reuters.com, giá vàng thế giới lúc 17 giờ bán ra là 1.115,53 USD/ounce, quy đổi ra VND là 24,041 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước cao hơn giá vàng gần hai triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng đang giảm nhưng ở thị trường tự do đồng USD hạ nhiệt không đáng kể. Khảo sát trong ngày ở một số tiệm vàng thì giá USD giao dịch ở mức 19.535 VND/USD trong khi tỷ giá Ngân hàng nhà nước niêm yết bán ra là 17.873 VND/USD.

L.THANH - M.THẢO