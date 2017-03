Giá vàng tụt dốc sau tin Chính phủ can thiệp tỷ giá

Thị trường vàng hôm nay diễn biến hết sức kịch tích, đầu ngày giá giảm mạnh theo đà thế giới, đến gần trưa tăng mạnh, có nơi vọt qua mốc 34 triệu đồng mỗi lượng, nhưng đến đầu giờ chiều lại quay đầu lao dốc sau khi có thông tin Chính phủ đồng ý bơm ngoại tệ để ổn định tỷ giá.



Thương hiệu vàng miếng SBJ mở cửa ngày 4/11 ở 33,59 - 33,71 triệu đồng (mua vào - bán ra), giảm từ 110.000 đến 150.000 đồng so với đỉnh cao lập được vào chiều qua. Tuy nhiên, thị trường quốc tế tăng tốc sáng nay khiến giá hồi phục nhanh chóng. Tính đến 8h25, niêm yết được đẩy lên 33,75 - 33,81 triệu đồng, sát mốc kỷ lục bán ra 33,82 triệu đồng của chiều 3/11.



Đến 13h, SBJ bắt đầu điều chỉnh giá mua bán, trong đó giá bán giảm tới 80.000 đồng và giá mua giảm 10.000 đồng.



Biên độ dao động giá SJC còn lớn hơn. Niêm yết bán vàng SJC tại TP HCM sau khi mở cửa đầu ngày ở 33,81 triệu đồng, cũng nhảy lên 33,87 triệu đồng một lượng, vượt 20.000 đồng so với kỷ lục của ngày hôm qua. Chiều thu mua tính đến 8h40 ở 33,80 triệu đồng một lượng. Đến 13h40, SJC niêm yết bán ở đây chỉ còn 33,82 triệu đồng, trong khi mua vào còn 33,72 triệu đồng.



Tại Hà Nội, giá vàng SJC còn tăng mạnh hơn, vượt qua 34 triệu đồng. Lúc 9h05, đại lý SJC Hà Nội báo giá bán ở 34,05 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với mua vào. Đến 13h40, giá giảm mạnh xuống còn 33,72 - 33,84 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra)



Trong khi giá vàng trong nước leo thang vùn vụt sau phút mở cửa, thị trường đôla chợ đen tạm thời án binh bất động sáng nay. Các đại lý báo giá mua và bán đôla ở 20.750 - 20.950 đồng. Chiều qua, USD tự do tại TP HCM và Hà Nội đạt kỷ lục 20.970 đồng sau nhiều ngày liên tục nhảy múa.



Sau khi tin Chính phủ can thiệp tỷ giá loan đi, các cửa hàng vẫn đang trong trạng thái nghe ngóng và cố giữ giá quanh mốc 21.000 đồng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng đang có những bước hồi phục mạnh mẽ sau phiên giao dịch đầy biến động hôm qua.



Phiên giao dịch đầy biến động của thị trường thế giới hôm qua

(đường màu xanh lá cây).



Theo Thanh Bình ( VNE)



Hôm qua, giá vàng "đổ đèo" theo chiều thẳng đứng khi các nhà đầu tư lo sợ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố một gói kích thích thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế là 500 tỷ USD. Trước khi bài phát biểu cuối cùng và quan trọng nhất của FED diễn ra, chỉ trong vòng chục phút, mỗi ounce mất hơn 20 USD, từ 1.355 xuống 1.330 USD.Cuối cùng, bài phát biểu của FED khiến thị trường vàng thở phào vì quy mô gói kích thích khá lớn, 600 tỷ USD, thông qua chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ. Giá vàng thế giới chập chững hồi phục trở lại, đóng cửa ở 1.348 USD một ounce, tổng cộng mất chưa đến 10 USD so với đầu ngày.Sang phiên châu Á sáng nay, thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ. Tính đến 9h, mỗi ounce tương đương 1.355,60, có thêm 6,80 USD so với mở cửa.