Giá vàng và USD cùng giảm khá mạnh

Vàng quay về vùng giá 24,45 triệu đồng/lượng.



Theo An Hạ (DT)



Sáng nay 15/8, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 42,39 triệu đồng/lượng (mua vào) - 42,45 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 42,38 triệu đồng/lượng - 42,45 triệu đồng/lượng, tức giảm 70.000 đồng/lượng.Tại các thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau, Kiên Giang… giá vàng mua vào niêm yết cùng mức với thị trường TPHCM, nhưng giá bán ra cao hơn, ở mức 42,38 triệu đồng/lượng - 42,47 triệu đồng/lượng.Đến gần 9h30, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm nhẹ thêm 10.000 đồng/lượng, xuống mức 42,44 triệu đồng/lượng.Với thị trường ngoại tệ, giá USD cũng được các ngân hàng điều chỉnh giảm 50 VND, xuống mức 20.835 VND (mua vào) - 20.865 VND (bán ra), giảm 50 VND so với hôm qua.Theo đó, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 1,87 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí).Trên thị trường thế giới, chốt phiên hôm qua 14/8, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống 1.599 USD/ounce; vàng giao tháng 12 giảm 10,2 USD, xuống 1.602,4 USD/ounce. Khối lượng giao dịch vẫn mỏng, chỉ đạt 115.000 lots (1 lot = 100 ounce), tức chỉ bằng 70% so với bình quân 30 ngày.Đến phiên sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay trên Kitco.com có biên độ tăng gần 2 USD, lên mức 1.600,8 USD/ounce.Vàng mất gần 1% giá trị trong ngày hôm qua sau số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 7 tăng lần đầu tiên trong 4 tháng. Nhu cầu từ xe ô tô cho đến sản phẩm điện tử tăng đồng loạt là dấu hiệu cho thấy lực cầu có thể đưa nền kinh tế số 1 thế giới tăng trưởng nhanh hơn trong quý 3.Trong phiên hôm qua, hoạt động cắt lỗ của nhà đầu tư tiếp tục diễn ra khi giá vàng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.625 USD/ounce.Giới phân tích đều cho rằng, cơ hội để Fed đưa ra chương trình nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) là rất lớn cho đến trước khi có báo cáo doanh số bán lẻ hôm qua. Sau báo cáo tích cực về nền kinh tế được phát đi, giá vàng ngay lập tức giảm 20 USD.Tuy nhiên, triển vọng giá vàng sẽ tăng trở lại trong ngày hôm nay rất lớn, sau số liệu về tình hình nắm giữ vàng của các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ lớn phát đi chiều muộn ngày hôm qua (theo giờ New York) cho thấy tỷ phú John Paulson đã mua vàng trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2009.