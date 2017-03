Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Mở cửa sáng nay, thị trường vàng trong nước chủ yếu ở 41,68 triệu đồng, mất từ 20.000 đến 50.000 đồng so với sáng qua. Tại Tập đoàn DOJI, giá mua vào - bán ra vàng SJC đứng ở 41,6 - 41,68 triệu đồng.



Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá bán vàng thương hiệu SJC ngang bằng với DOJI, nhưng giá thu mua lại thấp hơn, chỉ ở 41.53 triệu đồng tính đến 8h55 sáng. Kể từ hôm 4/7 đến nay, giá vàng tại các doanh nghiệp liên tục đi xuống. Niêm yết mua chiều qua có lúc chỉ còn 41,49 triệu đồng, thấp nhất trong vòng hai tuần lễ vừa rồi.



Song song với đà giảm giá vàng, các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục hạ niêm yết USD sau khi đã giảm 10 đồng vào hôm qua. Cụ thể, tại Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), mỗi đôla Mỹ đang được mua vào - bán ra ở 20.850 - 20.885, mất lần lượt 5 và 15 đồng so với ngày 12/7. Từ mức cao 20.930 đồng hôm 4/7, tỷ giá USD trong ngân hàng liên tục điều chỉnh xuống từ đó đến nay.



Thị trường vàng thế giới mất thêm 0,6% xuống 1.567,02 USD trong ngày thứ năm khi nhà đầu tư vẫn băn khoăn về kết quả phiên họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo đó, FED vẫn chưa đưa ra một thông điệp rõ ràng nào về gói kích thích kinh tế tiếp theo.



"Nhà đầu tư đang thận trọng và lo ngại rằng FED có thể sẽ không tung thêm một chương trình nới lỏng nào cho đến khi nền kinh tế có thêm nhiều tín hiệu xấu", chuyên gia phân tích kim loại quý từ ngân hàng Barclays Capital nhận định.



Hiện giá vàng thế giới gần như không thay đổi so với những ngày đầu năm. Từ đầu năm đến nay, thị trường chỉ đột biến vào tháng 2 với mức tăng 15% sau khi FED tuyên bố sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp đến năm 2014. Đến sáng nay, giá tiếp đà giảm, đứng ở 1.570,80 USD, hạ 1,40 USD so với mở cửa.





