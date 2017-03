Giá vàng và USD tăng trở lại

Sau khi để mất mốc 38 triệu đồng vào chiều hôm qua, sáng nay các thương hiệu vàng lớn trong nước đã tăng mạnh 370.000 đồng mua vào và 400.000 đồng bán ra so với cuối ngày 21/2, đưa niêm yết lên 38,15-38,25 triệu đồng.

Riêng vàng miếng SBJ, sau khi giảm 300.000-400.000 đồng vào chiều qua do USD tự do hạ nhiệt, sáng nay giá bán cũng bật lên 38,14 triệu đồng, thu gom chạm 38,04 triệu, tăng 290.000 đồng so với chiều 21/2.

Cùng thời điểm, một số hiệu kim hoàn ở TP HCM công bố bán ra lên mức khá cao 38,30 triệu đồng. Như vậy, so với hôm qua, khi giá bán tuột khỏi ngưỡng 38 triệu đồng thì mỗi lượng vàng sáng nay đắt hơn 300.000 đồng. Nhưng nếu so với đỉnh cao 38,50 được xác lập sáng thứ 7 tuần trước thì còn thấp hơn 200.000 đồng.

Mở cửa ngày dù giá phục hồi ở mốc cao nhưng giao dịch không nhiều. Chủ hiệu vàng tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cho biết, lúc mở cửa đến giờ, khách đến bán vàng rất thưa thớt. Trong đó, người dân chủ yếu là đến giao dịch vàng nữ trang.

Cùng với sự gia tăng của vàng, giá đôla tự cũng có thêm vài chục đồng. Lúc 9h30, một số điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội và TP HCM công bố giá thu mua quanh 22.050 đồng, còn giá bán ra dao động 22.200 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng liên tiếp tăng điểm trước những biểu hiện của lạm phát có dấu hiệu tăng cao ở nhiều nước và tình hình căng thẳng chính trị lan rộng ở khu vực Trung Đông.

Hôm qua, thị trường Mỹ nghỉ lễ để kỷ niệm ngày sinh của vị Tổng thống đầu tiên, George Washington. Nhưng giá vàng giao ngay trong ngày 21/2 vẫn tạo được sự bứt phá trong phiên châu Á và Âu. Khi mới mở cửa ngày, giá đã liên tục đi lên và chinh phục thành công ngưỡng 1.405 USD, lên chạm 1.408 USD thì hụt hơi và quay đầu giảm nhẹ. Sau đó, giá đóng cửa ngày tăng hơn 16 USD lên 1.405,50 USD. Cùng lúc giá vàng giao tháng hai trên sàn Comex của New York cũng tăng 18 USD lên 1.407,10 USD mỗi ounce.

Đến đầu giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá kim loại quý chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 9h30 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.407,40 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 22.100 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 37,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Theo Lệ Chi (VNE)