Giá vàng và USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Theo M.T ( SGTT)



Tại các cửa hàng vàng bạc tư nhân, giá thay đổi nhanh hơn và mức mua vào - bán ra cũng giãn khoảng cách chênh lệch lớn hơn. Giá niêm yết các tiệm vàng khu vực Lê Thánh Tôn (Q.1) là 28,15 - 28,55 triệu đồng/lượng, một số tiệm vàng khu vực An Đông (Q.5) niêm yết giá 28,15 - 28,70 triệu đồng/lượng, cao gần 1 triệu đồng/lượng so ngày trước. Cá biệt, một vài cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám niêm yết giá bán ra đến 28,75 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng do giá vàng thế giới vọt lên đến 1.164,1USD/ounce sáng nay.Giá tăng cao, các tiệm gần như không có khách mua bán. Một số chủ cửa hàng cho rằng có thể giá sẽ tăng đến đỉnh 29 triệu đồng/lượng trong nay mai, nhưng hầu hết người mua đều hy vọng giá sẽ giảm nên chưa mua. Trong khi đó trên các mạng kinh doanh vàng, một số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng đến 1.200USD/ounce, giá trong nước sẽ tăng đến gần 30 triệu đồng/lượng.Cùng tăng với giá vàng, giá USD trên thị trường tự do mở cửa chỉ ở mốc 19.550đ/USD, sau khoảng 5 lần thay đổi giá, đến trưa tỉ giá đã là 19.800 - 19.900đ/USD, có nơi bán ra đến 19.950đ/USD. Nếu tỉ giá đô la Mỹ tiếp tục tăng, giá vàng sẽ tăng thêm bởi hiện nay cách tính giá vàng đều căn cứ theo giá đô la Mỹ trên thị trường tự do.