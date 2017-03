Giá vàng về mức 39 triệu đồng một lượng

Niêm yết thu mua vàng tại Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) còn 39,05 triệu đồng, hạ 150.000 đồng so với cuối tuần. Cả hai doanh nghiệp trên đang bán ra với giá 39,25 triệu đồng mỗi lượng.



Tại TP HCM, có nơi, giá thu mua thậm chí xuống 38,9 triệu đồng. Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý mua và bán ở 39 - 39,15 triệu đồng. Trước đó, cuối tuần trước giá bán vàng SJC có lúc rơi còn 38,5 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong vòng hai năm.









Giá vàng miếng SJC đang cao hơn 6,5 triệu đồng so với quốc tế. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Các doanh nghiệp PNJ, Phú Quý đều cho biết lượng người mua áp đảo so với bán. Tại Hà Nội, bất chấp những cơn mưa cuối tuần, vẫn nhiều người đến các cửa hàng để mua vàng miếng, vàng nhẫn. Trong khi đó, người đi bán vàng rất ít. Có thời điểm, PNJ cho biết lượng vàng do khách bán chỉ bằng 10% so với mua.Anh Trung Hiếu, một nhà đầu tư vàng ở Văn Miếu cho biết hồi giữa tháng 4, trong cơn bão giảm giá, anh đã xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ để mua vàng giá 41 triệu đồng một lượng. Còn hiện nay, anh cho biết nếu còn tiền, anh sẽ vẫn tiếp tục mua vàng với giá 39 triệu đồng.Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư khác chờ đợi thời điểm 30/6, sau khi các ngân hàng tất toán hết vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. "Lúc đó giá trong nước có thể về gần với thế giới", một khách hàng khác chia sẻ.Giá vàng thế giới sáng nay chỉ tương đương 32,7 triệu đồng, giá cách biệt tới 6,5 triệu đồng so với trong nước.