Giá vàng về sát 42,1 triệu đồng

Mở cửa hôm nay, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 180.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với sáng 7/5, xuống còn 42,17-42,37 triệu đồng một lượng.



Tuy nhiên, nếu so với mức giá cuối ngày hôm qua thì giá hiện nay không có nhiều thay đổi. Cùng lúc, tại Hà Nội, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá thu gom bằng với TP HCM nhưng bán ra đắt hơn 20.000 đồng, quanh 42,39 triệu đồng mỗi lượng.



Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở địa bàn Hà Nội là 42,30-42,38 triệu đồng. Biên độ mua bán là 80.000 đồng. Trong khi đó, mua sỉ của đơn vị này đắt hơn bán lẻ 10.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng khi công bố tại 42,31-42,36 triệu đồng.



Trên thị trường thế giới, lực mua suy yếu khi nhà đầu tư tỏ ra không mặn mà với vàng kể từ khi chương trình nới lỏng định lượng lần thứ 3 (QE3) ở Mỹ không được nhắc tới trong hai phiên họp gần đây.



Theo đó, giá vàng giao ngay chốt phiên 7/5 giảm gần 5 USD xuống sát 1.638 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Sáu trên sàn Comex của New York cũng chốt ngày giảm 6,7 USD, còn 1.638,30 USD. Trước đó, trong phiên Á Âu, giá vàng gần như không có sự biến động, chỉ dao động quanh mốc 1.637 USD mỗi ounce.



Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá kim loại quý chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 8h20 phút (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang dao động quanh mức 1.636,80 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.900 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 41,24 triệu đồng. Như vậy, chênh lệch giá vàng nội và ngoại hiện nay còn khoảng 1-1,1 triệu đồng mỗi lượng.





Theo Lệ Chi (VNE)