Giá vàng về sát mốc 26 triệu đồng

Tính đến 8h15, giá mua và bán vàng SJC tại TP HCM do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố tiếp tục mất thêm 50.000 đồng cả chiều bán lẫn mua so với cuối ngày hôm qua, xuống còn 26,21 - 26,27 triệu đồng một lượng. Nếu so với sáng qua, giá công bố bán mất đi 120.000 đồng, mua vào rẻ tới 130.000 đồng.

Doanh nghiệp Sacombank SBJ công bố giá vàng SBJ đầu ngày ở 26,25 - 26,29 triệu đồng một lượng. So với cuối buổi chiều, giá mua vào bán ra thấp hơn 10.000 đồng nhưng mất 70.000 đồng bán ra, 90.000 đồng mua vào so với sáng 23/3. Cùng thời điểm, tại nhiều cửa hàng ở TP HCM, giá bán được niêm yết phổ biến tại 26,19 - 26,28 triệu đồng một lượng. Khoảng cách chênh lệch được các đơn vị nới rộng 90.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch trong phiên châu Âu 23/3 tiếp tục đổ dốc, lao khỏi ngưỡng hỗ trợ 1.100 USD xuống dưới 1.094 USD mỗi ounce. Nhưng sau đó, thị trường đã hồi phục nhẹ trong giờ New York, có lúc vươn lên 1.108 USD, sau hàng loạt động thái mua vàng vào để bù đắp cho các khoản bán khống trong vài phiên trước đó của các quỹ và nhà đầu tư. Song song đó, doanh số nhà tồn đọng của Mỹ công bố giảm so với kỳ trước khiến sức hút của USD suy yếu và thúc đẩy kim loại quý tăng giá. Thị trường đóng cửa ngày tại 1.103 USD một ounce. Kết thúc ngày giao dịch 23/3, vàng giao tháng tư cũng tăng 4,2 USD lên 1.103,70 USD một ounce. Giới đầu tư đang lo ngại việc Liên minh châu Âu sẽ không đồng ý về gói viện trợ nợ cho Hy Lạp trong cuộc họp tại Brussels vào cuối tuần này. Do đó, áp lực giảm giá đối với EUR và vàng vẫn đang bị đè nặng. Tuy nhiên, một tín hiệu tốt cho đồng euro là tổ chức xếp hạng tín nhiệm FITCH thông báo sẽ vẫn giữ định mức tín nhiệm đối với nợ Hy Lạp là BBB+ cho những tháng còn lại của năm nay. Hy Lạp nhận sự giúp đỡ từ IMF, cũng được tổ chức này đánh giá tốt. Tại châu Á sáng nay, thị trường có dấu hiệu đi xuống. Tính đến 9h10 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.102,80 USD, tăng 0,20 USD so với mở cửa. Hôm nay, giới đầu tư sẽ đón nhận những tin tức kinh tế về PMI sản xuất và dịch vụ của Đức, PMI sản xuất và dịch vụ EU, dự trữ dầu thô, doanh số bán nhà mới và đơn hàng lâu bền của Mỹ. Theo Lệ Chi ( VNE)