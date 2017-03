Giá vàng VN và quốc tế "rủ nhau" tăng giá

Theo công bố từ Công ty CP SJC Hà Nội, giá vàng SJC tại Hà Nội phiên mở cửa sáng nay giao dịch ở mức 45,94 triệu đồng/lượng (mua vào) - 46,08 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh tăng tương đương mỗi chiều 120.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Cũng tại thị trường này, Công ty VBĐQ Phú Quý niêm yết giao dịch vàng SJC ở mức 45,92 triệu đồng/lượng - 46,08 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 100.000 đồng/lượng và 180.000 đồng/lượng.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 45,78 triệu đồng/lượng - 46,08 triệu đồng/lượng, tăng đồng đều mỗi chiều 180.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước tăng vọt qua mốc 46 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của giá vàng thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng bởi kỳ vọng Nhật Bản sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cụ thể, phiên sáng nay 22/1 trên thị trường châu Á, giá vàng đang giao dịch quanh mức 1.690 USD/ounce - vùng cao nhất trong 4 tuần trở lại đây - và có xu hướng đi lên.

Còn cuối giờ chiều hôm qua theo giờ London, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.689,3 USD/ounce. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch phiên qua khá mỏng, chỉ bằng khoảng 40% so với bình quân 100 ngày do thị trường New York đóng cửa nghỉ lễ.

Hiện tại, các quan chức của NHTW Nhật Bản (BOJ) đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày từ hôm qua. Đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2010 so với USD bởi dự đoán BOJ, dưới áp lực của chính phủ mới, sẽ phải nới lỏng chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế và điều này có lợi cho giá vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn tăng sau quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng từ 4% lên 6% của Ấn Độ - nước tiêu thụ và nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới.

Giới phân tích dự báo, giá vàng có thể vượt 1.700 USD/ounce trong tuần này.

Trong báo cáo ngày 18/1, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, giá vàng trong 3 tháng tới sẽ ở mức 1.825 USD/ounce. Giá vàng được hỗ trợ do những bất ổn xung quanh vấn đề trần nợ của Mỹ, dự báo yếu kém về GDP Mỹ trong nửa đầu năm 2013 và những tác hại của việc tăng thuế.

Theo An Hạ (Dân trí)