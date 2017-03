Giá vàng vọt lên 35,8 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước sau khi giảm nhiệt xuống 35,55 triệu đồng vào cuối tuần đã tăng trở lại sáng nay. Tính đến 9h, hầu hết các thương hiệu vàng lớn công bố bán ở 35,75 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với mở cửa. Chiều mua xoay quanh 35,67 triệu đồng. Tại Hà Nội, một số nơi còn đẩy giá lên 35,70 - 35,85 triệu đồng tính đến 9h12.



Lúc 8h, Sacombank-SBJ công bố mua bán vàng ở 35,51 - 35,74 triệu đồng, đắt hơn 100.000 đồng so với thứ bảy. Gần một tiếng sau, giá bán tiếp tục có thêm 100.000 đồng lên 35,84 triệu đồng. Trong khi đó, chiều mua được điều chỉnh tăng tới 200.000 đồng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa mua và bán xuống còn 130.000 đồng. Tuần trước, thị trường trải qua nhiều biến động, có lúc lùi sâu xuống 34,4 triệu đồng, có lúc nhảy lên 36,3 triệu đồng.



Tổng cộng, mỗi lượng vàng chỉ tăng khoảng 300.000 đồng từ đầu đến cuối tuần. Các doanh nghiệp cho biết tình hình giao dịch ở mức vừa phải, trong đó diễn biến người dân đi mua vàng nhỏ giọt vẫn là chủ yếu.Trên thị trường quốc tế, tính đến 8h36 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.360,70, tăng 6,60 USD một ounce so với mở cửa. Vàng tăng trong bối cảnh đồng euro lấy lại sự phục hồi so với đôla Mỹ sau khi thỏa thuận cứu trợ Ireland được thông qua.



Hôm qua, EU và IMF vừa đồng ý sẽ giúp Ireland một khoản vay để giúp nước này vượt qua khủng hoảng ngân sách và ngân hàng. Trước đó, vàng vừa trải qua tuần mất giá thứ hai liên tiếp sau khi Trung Quốc tuyên chiến với lạm phát. Chốt phiên thứ sáu, mỗi ounce mất 1% giá trị so với đầu tuần xuống 1.352 USD, sau khi thụt lùi 2,3% vào tuần trước đó. Dự báo của Bloomberg cho rằng trong tuần này, vàng có thể đi lên.



Trong số 19 chuyên gia, nhân viên giao dịch, nhà phân tích tham gia khảo sát, có 12 người, tương đương 63% nhận định giá tăng, chỉ có 4 người dự báo giảm. Sáng nay, Trung Quốc công bố một loạt biện pháp quản lý giá cả nhằm kiềm chế lạm phát. Tỷ lệ dự dữ cao hơn và triển vọng lãi suất tăng nhằm giảm nhiệt nền kinh tế tại Trung Quốc sẽ khiến nhu cầu kim loại quý giảm đi theo đánh giá của nhiều chuyên gia.



Hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế gới. Trong quý 3 vừa rồi, Trung Quốc mua tổng cộng 153,7 tấn vàng trong khi Ấn Độ mua 229,5 tấn.





Theo Thanh Bình (VNE)