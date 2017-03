Giá vàng vọt nhanh qua mốc 38 triệu đồng/lượng

Lúc 10h10 sáng nay, giá vàng SJC được Tập đoàn Doji điều chỉnh tăng tiếp lên mức 37,76 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,16 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mỗi chiều 660.000 đồng/lượng và 560.000 đồng/lượng so với chiều qua.











Doanh nghiệp đẩy giá vàng lên sát 38 triệu đồng một lượng. Ảnh: Anh Quân

Trước đó, mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 4/7, lúc 9h, vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM qua niêm yết giao dịch của Tập đoàn Doji có mức giá 37,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,1 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch lẻ còn giao dịch buôn có giá 37,71 triệu đồng/lượng - 38,09 triệu đồng/lượng.Các mức giá này tăng mạnh mỗi chiều 600.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Theo cập nhật giá vàng của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 37,37 triệu đồng/lượng - 37,82 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 100.000 đồng và 200.000 đồng/lượng.Còn theo Công ty VBDDQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở mức 37,5 triệu đồng/lượng - 38 triệu đồng/lượng, tăng mạnh mỗi chiều 700.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.Do giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh nên khoảng cách chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới cũng được nới rộng lên mức 5,9 triệu đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, lúc 8h40 sáng nay, giá vàng giao ngay có biên độ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 1.252,3 USD/ounce. Còn đóng cửa phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 1.252,91 USD/ounce trong khi giá vàng giao tháng 8 tăng 8,5 USD lên 1.251,9 USD/ounce.Giá vàng thế giới tăng 1% trong ngày 3/7 do đồng USD chịu sức ép giảm sau khi Mỹ công bố các báo cáo kinh tế trái chiều cùng với bất ổn chính trị tại Ai Cập làm tăng nhu cầu an toàn trong vàng.Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn mỏng do nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát trước thềm nghỉ lễ Quốc Khánh Mỹ (hôm nay 4/7) và báo cáo việc làm tháng Sáu công bố vào ngày mai.Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy lĩnh vực dịch vụ tháng 6 tăng trưởng chậm nhất trong hơn 3 năm trở lại đây khiến nhiều người dự báo thị trường lao động vẫn chưa hồi phục ổn định. Những thông tin này khiến một số nhà đầu tư hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể thay đổi quyết định về các gói nới lỏng định lượng.Ngoài ra, những lo ngại về khủng hoảng nợ châu Âu được hâm nóng trở lại, bên cạnh những tranh chấp leo thang tại Ai Cập, đã làm dấy lên nhu cầu vàng làm nơi trú ẩn an toàn.Hiện tại, khủng hoảng nợ tại châu Âu đang trở lại là trung tâm của lo ngại. Hai bộ trưởng Bồ Đào Nha đã từ chức do tranh chấp với Thủ tướng Pedro Passos Coelho về việc giải quyết vấn đề nợ của chính phủ. Còn tại Tây Ban Nha và Italia, chi phí vay đang tăng trở lại.Tại Hy Lạp cũng tái diễn căng thẳng trước thềm gói cứu trợ tiếp theo… Những vấn đề này xảy ra tại các nước đang ngập chìm trong nợ được giới đầu tư nghiên cứu, mổ xẻ kỹ càng và chưa sẵn sàng tham gia đầu cơ vàng, dù thị trường này đang có “sóng”.