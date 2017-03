Giá vàng “vọt” nhanh qua mốc 38 triệu đồng/lượng

Vàng SJC tăng mạnh lên 38,2 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).



Mở cửa thị trường vàng trong nước lúc 9h sáng nay 22/7, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,2 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,61 triệu đồng/lượng - 38,19 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.So với mức giá đóng cửa cuối tuần trước, giá vàng SJC phiên mở cửa sáng nay được Tập đoàn DOJI điều chỉnh tăng mỗi chiều 80.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.Theo niêm yết của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức 37,7 triệu đồng/lượng - 38,18 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 150.000 đồng/lượng và 280.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Còn theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM hiện giao dịch ở mức 37,7 triệu đồng/lượng - 38,2 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên thứ 7 tuần trước.Với các mức điều chỉnh tăng trên, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.Tuần qua, thị trường vàng trong nước diễn biến theo xu hướng chung của thị trường thế giới nhưng mức tăng - giảm giữa hai thị trường vẫn chưa thực sự đồng đều khiến cho khoảng cách chênh lệch về giá liên tục bị co giãn.Giá vàng “nội” liên tục có biểu hiện tăng nhanh, giảm chậm hơn vàng “ngoại”. Theo đánh giá của giới chuyên gia, nguyên nhân có thể do việc giảm cung cho thị trường vàng từ phía Ngân hàng Nhà nước. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ tổ chức duy nhất một phân đấu thầu chào bán 26.000 lượng vàng, thay vì 3 phiên/tuần như trước đây. Trong phiên đấu thầu này, 26.000 lượng vàng chào bán của Ngân hàng Nhà nước điều được các đơn vị đặt mua hết.“Thực tế cho thấy, nhu cầu trên thị trường vàng đang rất lớn và thị trường vẫn rất cần sự bổ sung vàng miếng liên tục từ Ngân hàng Nhà nước”, đại diện Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết.Sau 2 phiên gián đoạn, vào 9h30 sáng nay 22/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu phiên thứ 45 để chào bán 26.000 lượng vàng (tương đương 1 tấn vàng quy chuẩn). Tính từ ngày 28/3 đến ngày 16/7, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 44 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.193.600 lượng, trong khi tổng cung là 1.296.000 lượng.Trên thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua trang Kitco.com có biên độ tăng 20,3 USD, giao dịch lên mức 1.317 USD/ounce.Còn chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng giao ngay tại New York đóng cửa ở mức 1.296,7 USD/ounce, tăng 0,9% so với tuần trước đó. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao tháng 8 trên sàn Comex chốt phiên cuối tuần ở 1292,2 USD/ounce, tăng 1,1%.Nhận định về giá vàng tuần này, 11/19 chuyên gia được Kitco khảo sát cho rằng giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó chỉ có 6 người nghiêng về khả năng ngược lại và 2 người tin vàng sẽ đứng giá.Giá vàng đã tăng 6,7% trong 2 tuần qua, tăng mạnh nhất 20 tháng sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernake cho biết tín hiệu việc cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng chưa thể sớm xảy ra. Về việc Fed có bắt đầu nới lỏng tiền tệ từ tháng 9, ông Ben Bernake cho rằng, hiện tại vẫn còn “quá sớm để đưa ra bất kỳ quyết định nào”.Theo số liệu của Ủy ban hàng hóa kỳ hạn, các nhà đầu cơ đang tăng đặt cược giá vàng lên 56%, đạt 55.535 hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn, cao nhất kể từ 4/6. Bên cạnh đó, số hợp đồng bán ròng giảm mạnh nhất từ tháng 11 năm ngoái sau khi chạm mốc kỷ lục trong tuần trước.Cuối tuần trước, Quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 2,7 tấn vàng, ghi nhận phiên bán ra thứ tư liên tiếp. Kể từ đầu năm nay, quỹ này bán ra tổng cộng hơn 418 tấn vàng do giá vàng lao dốc, gấp hơn 4 lần tổng lượng mua vào năm ngoái. Lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust hiện giảm còn 932,46 tấn, trị giá khoảng 38,8 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.Theo các chuyên gia, lực bán ra mạnh của các quỹ tín thác vàng từ đầu năm đến nay đã lấn át lực mua vàng vật chất tại các thị trường mới nổi. Đây là một mối đe dọa lớn đối với giá vàng.