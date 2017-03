Giá vàng vọt qua 1.815.000 đồng/chỉ, giá dầu tăng mạnh, giá USD thêm nhiệt

Thị trường vàng thế giới phiên cuối tuần được “tiếp lửa” từ nhu cầu mua vào tăng vọt của các nhà đầu tư đang trong tâm trạng bất an trước sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Những dữ liệu thống kê đáng ngại về nền kinh tế các nước, cũng như báo cáo kết quả kinh doanh u ám của các ngân hàng và các tập đoàn lớn đồng loạt được công bố trong những ngày gần đây đã liên tục khiến các bảng điện tử trên thị trường chứng khoán thế giới nhuốm sắc đỏ.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật hôm qua sụt giảm tới 3,8%; chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của thị trường chứng khoán châu Âu cũng mất 2,6% số điểm, tụt về mức thấp nhất từ tháng 4/2003 trước khi phục hồi trở lại. Nhờ lợi nhuận khả quan hơn dự kiến của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, thị trường chứng khoán Mỹ “thoát hiểm trong gang tấc”, với các chỉ số tăng giảm dưới 1% vào lúc đóng cửa, sau khi đã tụt sâu trong phiên giao dịch.

Tuần này, chỉ số MSCI World của thị trường chứng khoán toàn cầu sụt mất 4,1%, trong khi giá vàng kỳ hạn giao tháng 2 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tăng 6,7% và giá vàng giao ngay tại Mỹ tăng 6,6%. Giá vàng trong nước tuần này tăng khoảng 50.000 đồng/chỉ, xấp xỉ mức tăng 3%.

Chốt phiên hôm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 41,9 USD/oz (4,9%) so với giá chốt phiên liền trước, đạt 899,1 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 tại NYMEX kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 37 USD/oz (4,3%), đạt mức 895,3 USD/oz. Trong phiên giao dịch, cả giá vàng giao ngay và giá vàng kỳ hạn đều đã vượt mức 900 USD/oz, mức giá cao nhất từ ngày 10/10/2008 trở lại đây.

Sáng nay, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Ở thời điểm 9h30, giá vàng trong nước như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty này là 1.805.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.817.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 29.000 đồng/chỉ và 32.000 đồng/chỉ so với chiều qua.

Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá tương ứng là 1.800.000 đồng/chỉ và 1.820.000 đồng/chỉ, tăng 27.000 đồng/chỉ và 37.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu có giá 1.795.000 đồng/chỉ và 1.815.000 đồng/chỉ, tăng 22.000 đồng/chỉ và 32.000 đồng/chỉ.

Với tỷ giá USD bán ra của Vietcombank là 17.482 VND/USD, giá vàng giao ngay thế giới đóng cửa phiên hôm qua tương ứng với mức 1.894.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra thị trường tự do trong nước 74.000 đồng/chỉ - 79.000 đồng/chỉ.

Phiên tăng giá ngoạn mục này của thị trường vàng thế giới diễn ra bất chấp sự vững giá của đồng USD so với Euro. Tỷ giá đồng Euro so với USD hôm qua đã có lúc sụt xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần, với 1 Euro đổi được 1,2765 USD, trước khi chốt lại ngày giao dịch ở mức 1 Euro tương đương 1,2978 USD. Tuần này, Euro mất giá 2,2% so với Euro.

Trong tuần, tỷ giá USD được hỗ trợ nhiều từ việc thị trường tin tưởng vào khả năng của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc vực dậy nền kinh tế nước này khỏi suy thoái. Bên cạnh đó, những dữ liệu kinh tế đáng ngại của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng tạo áp lực mất giá cho đồng tiền này. Hôm qua, thống kê cho thấy, hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của châu Âu trong tháng 1/2009 này đã sụt giảm tháng thứ 8 liên tiếp.

Chuyển sang thị trường trong nước, giá USD thị trường tự do hôm nay tiếp tục tiến lên. Tại một số điểm giao dịch, giá USD phổ biến ở mức 17.700 VND/USD (mua vào) và 17.770 VND/USD (bán ra), tăng 20 VND/USD và 40 VND/USD so với chiều qua. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá USD thị trường tự do trong nước ở thời điểm cuối tuần này không thay đổi là mấy.

Trên thị trường dầu thô, hôm qua đã xuất hiện thêm thông tin hỗ trợ cho giá nhiên liệu này. Hãng tư vấn thị trường nhiên liệu PetroLogistics của Mỹ hôm qua dự báo, các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ tuân thủ mức hạn ngạch được phân bổ trong hai lần cắt giảm sản lượng gần đây nhất. Theo đó, OPEC sẽ giảm sản lượng dầu khai thác của khối với mức giảm 5,4% trong tháng 1 này, đưa sản lượng dầu của khối về mức 26,15 triệu thùng/ngày.

Thông tin này ngay lập tức đẩy giá dầu tăng khá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Đóng cửa tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tăng 2,8 USD/thùng (6,4%) đạt mức 46,47 USD/thùng, cao nhất từ ngày 6/1 tới nay. Tuần này, giá dầu giao tháng 3 tại NYMEX tăng 9,2%. So với thời điểm đầu năm, hiện giá dầu đã tăng 4,2%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 3 tại thị trường London khép lại ngày giao dịch ở mức 48,37 USD/thùng, tăng 2,98 USD/thùng (6,6%).

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).