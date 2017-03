Giá vàng vọt theo đường thẳng đứng

Sau hai ngày nhích nhẹ trên ngưỡng 45 triệu đồng/lượng, ngày 6-9, giá vàng trong nước đã tăng vọt.

Chóng mặt với giá vàng

Đầu ngày, SJC niêm yết giá bán ra 45,35 triệu đồng/lượng. Sau đó giá vàng liên tục được điều chỉnh tăng lên 45,5 triệu đồng/lượng, 45,6 triệu đồng/lượng.

Sang đầu giờ chiều, giá vàng bắt đầu được điều chỉnh theo từng phút khi giá vàng thế giới phá ngưỡng 1.700 USD/ounce. 14 giờ, SJC niêm yết giá bán 45,8 triệu đồng/lượng. Đến 15 giờ, giá vàng trong nước chạm mốc 46 triệu đồng/lượng. 15 giờ 30, con số vọt lên 46,15 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong vòng một ngày giá vàng đã tăng 850.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Nếu chỉ tính từ tháng 8 đến nay, giá vàng đã tăng lên 4,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng chính là đỉnh cao nhất suốt nửa năm qua.

Đáng chú ý, ở ngưỡng này, giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới hơn 3 triệu đồng/lượng. Giá theo quy đổi thì hiện giá vàng chỉ ở khoảng hơn 43 triệu đồng/lượng.

Lý giải về việc giá vàng tăng đột biến, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam (VGB), cho hay do ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, trong hai ngày qua giá vàng thế giới tăng liên tục, từ 1.690 USD/ounce - 1.695 USD/ounce đến 1.700 USD/ounce. Thứ hai, do tâm lý đón đầu xu hướng của nhà đầu tư, khi giá vàng thế giới phá mốc trên 1.700 USD/ounce, theo giờ Việt Nam là 13 giờ chiều, nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào. Thứ ba, do thị trường gần như chỉ có cầu trong khi cung quá thấp. Điều này lại càng tạo lực đẩy cho giá vàng trong nước tăng vọt.

Ảnh chụp chiều ngày 6-9. Ảnh: HTD

“Ngân hàng buôn lãi suất”

Mặc dù giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong nửa năm qua, tuy nhiên xu hướng người mua nhiều hơn người bán. Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC, cho hay trong sáng 6-9, có nhiều người đem vàng đi bán. Tuy nhiên, đầu giờ chiều giá vàng lên 46 triệu đồng/lượng thì lượng người mua lại nhiều hơn. “Thị trường đang mất cân đối, cộng với tâm lý rằng thị trường sẽ còn tăng nên người ta tiếp tục mua vào” - ông Tường nói.

Cắt lỗ

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT SJC, cho hay: Người mua vàng chủ yếu là doanh nghiệp, tổ chức - là ngân hàng chứ người dân mua không đáng kể. Một số ngân hàng trước đây đã bán vàng ra, bây giờ giá vàng tăng thì phải mua vào để đảm bảo thanh khoản. Đồng tình với quan điểm này, lãnh đạo một công ty vàng nói: “Đó gọi là buôn lãi suất. Giả sử khi giá vàng ở mức 41 triệu đồng/lượng, ngân hàng nhận định xu hướng giá vàng đi xuống nên bán ra. Sau đó, họ lấy VND để cho vay lãi suất cao. Và trong phạm vi giá vàng khoảng 42, 43 triệu đồng/lượng thì ngân hàng có thể chịu được. Nhưng khi giá vàng vượt lên ngưỡng 45-46 triệu đồng/lượng thì lãi suất VND không đủ bù cho giá vàng. Bởi vậy họ phải nhanh chóng cắt lỗ bằng cách mua vào. Đây cũng là nguyên nhân khiến lực mua nhiều hơn lực bán trên thị trường hiện nay”.

Vàng hiệu khác thấp hơn SJC gần 3 triệu đồng/lượng Khoảng 15 giờ, Rồng vàng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán ra 42,85 triệu đồng/lượng, vàng AAA bán ra 43,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, một số thương hiệu vàng phi SJC có giá bán thấp hơn vàng SJC gần 3 triệu đồng/lượng. Vẫn chưa có văn bản tiếp tục dập vàng SJC Hiện nay cũng có ngân hàng và doanh nghiệp xin được chuyển đổi sang vàng SJC. NHNN Chi nhánh TP.HCM đang chờ văn bản cho phép của NHNN để tiến hành. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các giải pháp trình NHNN để rút ngắn khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. NHNN đã thành lập tổ giám sát gia công vàng miếng, vẫn làm việc 24/24 giờ, ngay cả khi SJC không dập vàng thì trong quá trình phân kim… vẫn phải giám sát chặt chẽ. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

YÊN TRANG