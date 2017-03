Giá vàng vượt 26 triệu đồng

Lúc 11h30, thị trường vàng miếng trong nước đạt mức giá trung bình 26,00 - 26,15 triệu đồng một lượng, với giá mua vào - bán ra tăng lần lượt 350.000 - 400.000 đồng so với đầu ngày và tăng trung bình 750.000 đồng so với đầu ngày 8/11. Thương hiệu vàng SJC Hà Nội niêm yết giá bán lẻ vàng miếng tại 26,00- 26,20 triệu đồng lúc 11h30. Việc dãn rộng biên độ giá được xem là biện pháp hạn chế giao dịch của các doanh nghiệp vàng miếng khi thị trường biến động khó lường. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ SJC Hà Nội, người dân bắt đầu tăng cường đi mua vàng miếng sau khi giá vượt qua ngưỡng 26 triệu đồng.



Các sàn vàng sáng nay mở cửa quanh 23,540 triệu đồng. Trong 2 tiếng giao dịch đầu ngày, nhà đầu tư nín thở chờ giá vượt hẳn qua mốc 1.100 USD nên giao dịch trầm lắng. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 200 lượng, giá biến động trong biên độ 23,415 - 23,702 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giá thế giới vọt qua 1.100 USD và ổn định quanh 1.104 USD mỗi ounce, lực mua tăng vọt với nhiều nhà đầu tư mạnh tay mua 400 đến 600 lượng vàng. Sàn vàng ACB của Ngân hàng Á Châu hôm nay công bố phí rút vàng ở mức cao kỷ lục 2,350 triệu đồng một lượng.



Trong khi giá trong nước có những bước nhảy mạnh mẽ, thị trường quốc tế vẫn chưa có nhiều biến động so với cuối tuần qua.



Vàng giao ngay thế giới mở cửa tuần ở 1.096,90 USD mỗi ounce. Sau 2 lần cố sức vượt 1.100 USD lúc 8h10 và 9h50 theo giờ Hà Nộ, những nỗ lực của giá đã được đền đáp. Tính đến 11h44 sáng nay, mỗi ounce vàng thế giới có giá 1.003,70 USD. Hôm thứ 6 tuần trước, giá cũng từng nhích lên 1.100 USD nhưng nhanh chóng giảm xuống sưới 1.095 USD sau đó.



Tính theo tỷ giá VND/USD 18.900 đồng được các cửa hàng niêm yết sáng nay, mỗi lượng vàng thế giới tương đương với 25,282 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), thấp hơn thị trường trong nước từ 800.000 đến 1 triệu đồng.



Sáng nay, giá đôla Mỹ tiếp tục giảm so với đồng euro, sau khi cuộc họp G20 kết thúc hôm Chủ nhật mà không đưa ra được bất cứ hành động cụ thể nào để tái cân bằng nền kinh tế và ngăn chặn đà giảm của đồng đôla. Thông tin không mấy lạc quan từ thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ sáu, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất trong vòng 26 năm khiến chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản giảm 0,5% vào đầu phiên nhưng đã hồi phục nhẹ sau đó.



Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR vẫn giữ nguyên lượng dự trữ tại 1.108,344 tấn từ hôm 6/11, sau khi mua vào 4,88 tấn. Hôm nay, thị trường đón nhận nhiều tin tức quan trọng như cán cân thương mại tháng 9 của Đức, báo cáo của Bank of France và chỉ số xu hướng lao động tháng 10 của Mỹ.



Theo Thanh Bình ( VNE)