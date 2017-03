Giá vàng vượt 26,8 triệu đồng

Từ đầu giờ sáng, thương hiệu vàng miếng SJC được niêm yết ở 26,74 - 26,79 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng so với trước cuối tuần. Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng đại lý của SJC nâng giá bán ra lên 26,82 triệu đồng.

Cũng tại Hà Nội, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu công bố giá ở 26,74 - 26,81 triệu đồng, không đổi từ đầu buổi sáng, tăng 20.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Vào đầu ngày, vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) có giá 26,75 - 26,79 triệu đồng một lượng, giá bán ra tăng 20.000 đồng so với cuối tuần, nâng chênh lệch mua bán lên 40.000 đồng. Đến 9h25, doanh nghiệp này đẩy giá thêm 10.000 đồng ở cả hai chiều, công bố ở 26,76 - 26,80 triệu đồng một lượng. Sacombank SBJ nhận định khi thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng cho đến khi giá đạt 27 triệu đồng, do mức giá hiện nay vẫn đủ để kích thích cả lực mua lẫn bán.

Trên thị trường thế giới, giá vàng có dấu hiệu đi lên nhẹ vào đầu ngày. Sau khi mở cửa ở 1.134,40 USD, có lúc biểu đồ giá vượt 1.137 USD. Tuy nhiên, tính đến 10h20 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.133,80 USD, mất 0,60 USD so với mở cửa. Nếu so với hai ngày thứ năm và thứ sáu, thị trường nay không thay đổi nhiều, thậm chí còn thấp hơn so với mức cao 1.140 USD của 2 ngày hôm đó.

Trong khi đó, đồng euro lấy lại sức mạnh vào đầu giờ sáng nay. Mỗi euro hiện đổi được 1,3635 USD, sau khi tăng lên mức 1,3611 USD vào cuối phiên trước tại New York. Khả năng Hy Lạp sẽ được giúp đỡ khiến các nhà đầu tư có cơ sở để tiếp tục tin vào tính bền vững của đồng euro. Hôm chủ nhật, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hứa hẹn các nước cùng khu vực sẽ giúp Hy Lạp vượt qua khó khăn tài chính hiện tại.

Sau một báo cáo cho thấy trong tháng 2 số người bị sa thải ít hơn dự đoán, giá dầu lập tức tăng thêm 1%, lên mức cao nhất suốt 7 tuần hôm thứ 6. Việc Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì biện pháp kích thích kinh tế cũng là nguyên nhân thị trường dầu sôi động với niềm hy vọng vào đà phục hồi.

Một số nhà phân tích tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng đi vững trong trung hạn, được cổ vũ nhờ thị trường tiền tệ, lãi suất cơ bản tiếp tục ở mức thấp, nguy cơ lạm phát trong 2010 và 2011. Theo công ty nghiên cứu Alibaba, nhu cầu vàng vật chất tại những thị trường chủ chốt như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ cũng đang có dấu hiệu phục hồi, sau khi giảm mạnh vào 2009 do giá leo thang.

Hôm 5/3, Quỹ đầu tư vàng SPDR tăng thêm 0,609 tấn vàng vào kho dự trữ, nâng lượng nắm giữ lên 1.116,20 tấn. Đây là lần tăng lượng dự trữ thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tháng 3. Trong hôm nay, không có nhiều thông tin quan trọng được công bố. Sacombank SBJ nhận định tại châu Á sáng nay có hoạt động bán ra thu lãi nhẹ khiến giá có lúc điều chỉnh giảm, nhưng mặt khác xu hướng giá trong ngày vẫn tích cực do euro tiếp tục phục hồi. Dự kiến biên độ vàng hôm nay là 1.129 - 1.129 USD, theo dự báo của Sacombank SBJ. Trong tuần, giới đầu từ chờ đợi báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ và khảo sát niềm tin của đại học Michigan.

Theo Thanh Bình ( VNE)