Giá vàng vượt 27 triệu đồng khi thế giới phá kỷ lục

Theo Thanh Bình ( VNE)



Vàng miếng sáng nay có giá trung bình 26,85 - 27,15, với niêm yết bán ra tăng 50.000 đồng và mua vào tăng 350.000 đồng so với đầu sáng qua. Một số thương hiệu ở Hà Nội lúc 9h sáng mua vào bán ra tại 26,81 - 27,20 triệu đồng một lượng. Vài nơi đẩy giá bán ra lên 27,30 triệu đồng do đà mua vào của người dân nhỉnh hơn so với đi bán. Vàng miếng SBJ đầu ngày để ở 26,85 - 27,30 triệu đồng, tăng từ 200.000 đến 350.000 đồng so với chiều qua.Từ đầu tuần, mức tăng của thị trường trong nước được đánh giá là dè dặt hơn so với tuần trước. Hôm 11/11, khi giá thế giới chỉ ở quanh 1.118 USD, các doanh nghiệp thổi giá vượt trên 29 triệu đồng mỗi lượng.Sau khi Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu, giá vàng trong nước lao dốc nhanh chóng, về thế cân bằng với quốc tế ở quanh 24,9 đến 25 triệu đồng, thay vì cao hơn thế giới 3,5 đến 4 triệu đồng như hôm 11/11. Tuy nhiên, từ đầu tuần này, mức chênh lệch dần được nhem nhóm trở lại.Quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.100 đồng trên thị trường tự do sáng nay, mỗi lượng vàng thế giới có giá 26,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), thấp hơn từ 500.000 đến gần 1 triệu đồng so với trong nước.Các sàn vàng mở cửa ngày 17/11 quanh 24,50 triệu đồng, tăng 450.000 đồng so với sáng qua. Nhà đầu tư đang chờ đợi tin tức từ phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nên không khí giao dịch đầu giờ sáng chưa mấy sôi động. Tính đến 9h, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ ở mức khá thấp so với những ngày trước tại 188.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,265 đến 24,650 triệu đồngTrên thị trường thế giới, biểu đồ đóng cửa phiên giao dịch tối qua tại 1.139,05 USD. Trong phiên, có những lúc giá giao leo lên mức cao nhất lịch sử tại 1.143,25 USD mỗi ounce. Tính đến 9h33 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng lùi về 1.137,60 USD.Thị trường tiếp tục nhận được động lực từ đồng đôla Mỹ yếu. Hôm qua, đồng đôla rơi xuống mức thấp nhất suốt 15 tháng, sau nhận xét của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, cho rằng đà phục hồi của nền kinh tế nước này có thể chậm chạp. Nhà đầu tư lao vào mua vàng để tránh rủi ro tiền tệ khiến giá vàng ngày càng leo thang. Lực mua theo yếu tố kỹ thuật cũng gia tăng khi giá lần lượt phá vỡ các kháng cự và nhà đầu tư đặt lệnh mua cắt lỗ.Quỹ tiền tệ lớn nhất thế giới SPDR duy trì mức dự trữ không đổi từ ngày 16/11 ở 1.113,833 tấn vàng. Hôm 13/11, sau 2 đợt mua vào liên tiếp, quỹ này đã bán ra 0,61 tấn, giảm lượng dự trữ xuống còn 1.113,83 tấn vàng. Kỷ lục nắm giữ của quỹ này là vào hồi 1/6 tại 1.134 tấn.Hôm nay, thị trường dõi theo cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng một số báo cáo khác như tỷ lệ lạm phát của Anh, cán cân thương mại khu vực đồng euro tháng 9. "Vàng sẽ còn tăng đến 1.150 USD trước cuối năm nay, chủ yếu vì đồng đôla yếu", Bloomberg trích lời dự đoán của một chuyên gia phân tích từ Sydney.