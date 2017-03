Giá vàng vượt 37 triệu đồng/lượng

Sau đó, giá vàng liên tục được điều chỉnh tăng lên sát mốc mua vào là 36,93 triệu đồng/lượng, bán ra 37 triệu đồng/lượng, tăng 170.000 đồng/lượng so với giá mở cửa. Cũng trong sáng qua, một số thương hiệu vàng miếng đã điều chỉnh giá bán ra quanh vùng 37 triệu đồng/lượng. Do liên tục dao động nên có lúc giá vàng tăng đến 37,1 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá đóng cửa chiều 16-2 là 350.000 đồng/lượng.

 Hôm qua, giá USD trên thị trường tự do giao dịch phổ biến ở mức mua vào là 21.850 VND/USD, bán ra ở mức 21.950 VND/USD, tăng hơn 50 VND/USD so với ngày 16-2. Một số điểm giao dịch còn báo giá ở mức bán ra là 22.000 VND/USD. Tại TP.HCM, cuối giờ chiều qua, giá USD giao dịch ở mức mua vào 21.930 VND/USD, bán ra 21.990 VND/USD (cao hơn khoảng 1.100 VND/USD so với giá ngân hàng niêm yết).

THANH HẢI