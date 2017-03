Giá vàng vượt 37,5 triệu đồng, đôla ngân hàng tăng

Tập đoàn DOJI mở cửa với giá bán vàng 37,54 triệu đồng, cao hơn 70.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chiều thu mua tăng tương tự, lên 37,34 triệu đồng.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo giá mua và bán vàng SJC lần lượt ở 37,35 - 37,6 triệu đồng. Còn Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá thấp hơn PNJ 50.000 đồng ở cả hai chiều.



Mức tăng dưới 100.000 đồng của giá trong nước khá khiêm tốn so với thế giới, có thêm 250.000 đồng so với sáng qua. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai thị trường được rút gọn còn 4,5 đến 4,6 triệu đồng, giảm một triệu so với tuần trước và hạ đáng kể so với kỷ lục gần 7 triệu đồng.







Thị trường vàng trong và ngoài nước còn chênh nhau 4,5 triệu đồng, đã giảm dần kể từ mức kỷ lục gần 7 triệu đồng một lượng. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Hôm qua, có thời điểm chiều bán về 37,4 triệu đồng. Từ đầu tháng 7 đến nay, chỉ khoảng 4 đến 5 phiên chứng kiến mốc giá này. Nhờ đó, lực mua của khách tăng lên khá mạnh. PNJ cho biết hôm qua, cứ 100 khách đến cửa hàng thì có 65 người mua, với tổng lượng giao dịch được 940 lượng trên toàn hệ thống.Còn trên thị trường ngân hàng, tỷ giá lại tăng nhiệt trở lại sau một ngày giảm vào hôm qua. Hôm qua, Vietcombank đưa giá bán USD xuống 21.240 đồng, thì sáng nay trở lại kịch trần 21.246 đồng ăn một đôla Mỹ. Chiều mua tăng 10 đồng lên 21.200.Tương tự, Eximbank, hôm qua có lúc chiều thu mua USD từ khách còn 21.180 đồng, sáng nay lên 21.200 đồng. Giá bán ra sáng nay tăng một đồng so với hôm qua, lên kịch trần tương tự Vietcombank.