Giá vàng vượt 40 triệu đồng một lượng

Từ mức mua vào 39,93 triệu đồng một lượng lúc mở cửa đầu ngày, đến hơn 8h50, giá vàng tại TP HCM đã tăng mạnh mẽ lên 40 triệu đồng. Trong khi đó, gia bán ra cũng vọt lên kỷ lục mới nhất 40,08 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng mua vào bán ra hiện đắt hơn tương ứng 250.000 đồng và 270.000 đồng. Một số thương hiệu lớn tại Hà Nội cũng niêm yết giá mua vào đạt 40 triệu đồng một lượng, còn bán ra chạm 40,10 triệu đồng.







Giá vàng lại lập kỷ lục 40,08 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên. Ảnh chụp màn hình.

Theo Lệ Chi ( VNE)



Cùng lúc, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua bán lẻ vàng miếng 39,96-40,03 triệu đồng. Biên độ chênh lệch mua bán là 70.000 đồng. Với bán buôn, doanh nghiệp này thông báo giá là 39,97-40,02 triệu đồng một lượng.Đại diện DOJI cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thị trường giao dịch buổi sáng gần như đóng băng. Cuối phiên, khi giá vàng có dấu hiệu đi xuống, khách hàng bắt đầu bán ra nhiều. Tổng lượng giao dịch của Tập đoàn ngày 26/7 đạt hơn 4.000 lượng.Sự tăng giá mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ngay lúc mở cửa ngày đã có xu hướng đi lên khá nhanh. Tính đến 8h40 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang có giá 1.623,80 USD, tăng gần 4 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 40,32 triệu đồng.Trước đó, giá vàng giao dịch trong ngày 26/7 khá ổn định. Nguyên ngày, kim loại quý đã dao động quanh vùng giá cao 1.610-1.620 USD một ounce và chốt ngày tăng 5 USD so với phiên liền trước, tại 1.620 USD. Cùng lúc, giá vàng giao kỳ hạn tháng Tám trên sàn Comex của New York cũng tăng gần 5 USD lên gần 1.618 USD mỗi ounce.Sự ổn định của giá vàng bởi nhà đầu tư hiện nay hầu như đang đứng ngoài thị trường theo dõi cuộc đàm phán về trần nợ công của Mỹ. Bằng chứng là quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust trong ngày hôm qua không có động thái nào. Hiện lượng vàng nắm giữ của quỹ vẫn là 1.241,77 tấn vàng. Tính từ đầu tháng đến nay, vàng đã tăng giá 7,8%.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn trụ ở 20.608 đồng. Đây là ngày thứ 15 liên tiếp tỷ giá giữ nguyên ở mốc này.Các ngân hàng thương mại cũng công bố mức giá khá ổn định so với ngày hôm qua. Tại Vietcombank sáng nay, tỷ giá USD/VND vẫn là 20.560-20.610 đồng. Riêng ACB cho biết giá thu gom và bán ra giảm nhẹ 10 đồng, còn quanh 20.530 -20.600 đồng.Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ cũng đang giao dịch với mức giá bình quân 20.540-20.590 đồng.