Giá vàng vượt 41,3 triệu đồng

Tại Hà Nội, vàng miếng giao dịch quanh 41,23-41,32 triệu đồng, tăng mạnh 180.000 đồng so với giá mở cửa sáng nay. Tập đoàn DOJI cũng nới giá mua bán lẻ lên 41,2-41,32 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán chênh nhau 120.000 đồng. Giao dịch sỉ tại đơn vị này phổ biến ở 41,22-41,30 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, sau khoảng gần nửa giờ bất động ở 1.663-1.664 USD mỗi ounce, đến trưa (giờ Việt Nam), vàng giao ngay tăng chạm mốc 1.669 USD.



Vàng trong nước đang có dấu hiệu quay về 41,1 triệu đồng.

Ảnh: Tuệ Minh Vàng trong nước đang có dấu hiệu quay về 41,1 triệu đồng.Ảnh: Tuệ Minh

Sáng nay, trong xu thế giằng co của vàng quốc tế, trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh có xu hướng điều chỉnh giá giảm xuống so với hôm qua. Tại Hà Nội sáng nay, vàng miếng niêm yết ở 41,05-41,17 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng so với giá chốt ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI lúc 8h45 niêm yết mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 41,06-41,16 triệu đồng, giảm 40.000 đồng so với cuối chiều qua. Biên độ mua bán chênh lệch 100.000 đồng. Ở mua bán sỉ, đơn vị này niêm yết giá thu mua tăng thêm 10.000 đồng so với bán lẻ, còn giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.

Đại diện DOJI cho biết hôm qua, tổng giao dịch đạt khoảng 3.500 lượng. Người dân có xu hướng đi mua khi giá tăng và bán ra khi giá giảm.

Theo công bố của Ngân hàng Trung ương, tỷ giá liên ngân hàng vẫn trụ vững ở 20.608 đồng.

Các ngân hàng thương mại đang có động thái điều chỉnh nhẹ giá mua bán USD. Vietcombank sáng nay thông báo thu mua ở 20.570-20.620 đồng, tăng 10 đồng so với sáng qua. ACB cũng nới giá mua bán thêm 10 đồng, thông báo ở 20.550-20.610 đồng (mua vào - bán ra).

Thị trường vàng thế giới đang giằng co quanh mốc 1.660 USD một ounce sau khi tụt xuống dưới ngưỡng 1.670 USD. Đầu giờ sáng, giá thế giới sụt mạnh xuống còn 1.659 USD nhưng ngay sau đó lại nhích dần. Đến 8h45 sáng (giờ Việt Nam), trên bảng điện tử Kitco.com, vàng giao ngay đứng ở 1.663 USD và chưa có dấu hiệu biến động đáng kể.

Trước đó, có lúc giá bật lên 1.675 USD mỗi ounce được các chuyên gia lý giải là do lo ngại nguy cơ sụt giảm kinh tế toàn cầu. Mỹ đã được giải quyết vấn đề trần nợ, tuy nhiên, việc tổ chức Moody's có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của quốc gia này càng khiến cho các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn nhất hiện nay.

Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua vào, tăng lượng nắm giữ lên 1.286,3 tấn, cao nhất kể từ cuối năm 2010. Trong tháng 7, quỹ này đã mua khoảng 57 tấn nhưng chỉ tính riêng hai ngày đầu tiên của tháng 8, lượng vàng mua vào của SPDR Gold Trust đã đạt xấp xỉ 23 tấn.

Một số hàng hóa khác trong đó có dầu thô đang có dấu hiệu tăng. Dầu thô chốt phiên ở New York tăng 0,45% lên 92,34 USD một thùng. Đây cũng được coi là một trong những lý do khiến cho giá vàng thế giới đang chững lại.

Theo Tuệ Minh (VNE)