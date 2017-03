Giá vàng vượt 41,6 triệu đồng

Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 41,45-41,65 triệu đồng, tăng 320.000 đồng chiều thu gom và 420.000 đồng bán ra so với sáng hôm qua.



Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng tăng 270.000-350.000 đồng, lên sát 41,40-41,65 triệu đồng.









Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết lúc 8h50, doanh nghiệp này thu mua và bán vàng SJC lần lượt ở 41,45-41,65 triệu đồng, tăng lần lượt 290.000 đồng và 390.000 đồng (mua vào, bán ra) so với sáng hôm qua. Do giá bán tăng mạnh hơn thu gom nên khoảng cách mua bán hiện nay giãn rộng 200.000 đồng.Giá vàng trong nước đi lên khi chứng kiến sự hồi phục mạnh của thế giới. Chốt phiên Mỹ tối 8/5, mỗi ounce đã tăng 22 USD, lên sát 1.474 USD. Sang phiên châu Á sáng nay, thị trường giảm nhẹ khi mở cửa, về dưới 1.470 USD. Sau đó, giá phục hồi và tăng lên đúng bằng mức đóng cửa hôm qua 1.474 USD lúc 8h50.Nếu tính theo tỷ giá của ngân hàng thương mại 20.960 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi tương đương 37,2 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 4,4 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp.Độ vênh này đã co hẹp đáng kể so với mốc kỷ lục gần 7 triệu đồng hôm 16/4. Sáng nay, 26.000 lượng sẽ được chào bán trong phiên đấu thầu lần thứ 15 với giá tham chiếu 41,13 triệu đồng.Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thành công 14 phiên đấu thầu với tổng cộng khoảng 15,1 tấn vàng được bán cho các ngân hàng và doanh nghiệp. Phần lớn số vàng này được các nhà băng mua tất toán, số khác được doanh nghiệp mua để đưa vào kinh doanh.Ngày hôm qua, lượng giao dịch tăng nhẹ sau khi giá vàng điều chỉnh giảm mạnh. Theo hệ thống PNJ ghi nhận, tổng số vàng mua bán ngày hôm qua là 950 lượng. lực mua-bán cân bằng trong buổi sáng, nhưng đến chiều thì mua vào nhiều hơn so với bán ra.