Giá vàng vượt 43,70 triệu đồng

Đầu ngày, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 43,40-43,72 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với sáng 11/1. Tuy nhiên, nếu so với cuối ngày hôm qua, giá hiện chỉ đắt hơn 100.000 đồng thu gom và bán ra. Còn tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, tại 43,70 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng ở mức 43,53-43,73 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này là 43,58-43,68 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán tại 43,40-43,70 triệu đồng lúc 8h50.



Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 900 lượng, trong đó chiếm phần lớn là khách hàng mua vào.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao tháng Hai trên sàn Comex của New York chốt phiên tăng 9,30 USD lên 1.649,80 USD. Cùng lúc vàng giao ngay cũng đóng cửa ngày có thêm 7,70 USD tại mức 1.640,50 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, sự mạnh lên của đồng USD đã phần nào ngăn cản sự đi lên của kim loại quý.



Đến sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng vẫn chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 9h10 (giờ Hà Nội), mỗi ounce đang giao dịch quanh mức 1.642,20 USD.



Theo các chuyên gia, hiện nay vấn đề nợ công châu Âu vẫn chưa mấy sáng sủa. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu của Itali đang còn rất cao. Đây là một tín hiệu cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu có thể leo thang bất cứ lúc nào. Do đó, trong dài hạn vàng vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn và khả tăng tăng giá là khá lớn.



Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay vẫn đứng yên 20.828 đồng. USD trong các ngân hàng thương mại cũng có giá bán ra không đổi, dao động quanh 21.036 đồng, mua vào chuyển khoản ở mức cao 21.035 đồng. Trong khi đó, một vài nhà băng mua đôla tiền mặt chỉ 21.015 đồng.





Theo Lệ Chi ( VNE)