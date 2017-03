Giá vàng vượt 47 triệu đồng/ lượng

Sáng 19-8, giá vàng trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, lúc mở cửa đạt 46,85 triệu đồng/lượng sau đó giảm dần, lúc thấp nhất còn 46,45 triệu đồng/lượng. Đến 10g30 phút giá vàng trong nước tăng lên 46,7 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới tăng thêm 10 USD/ounce, lên 1.844 USD/ounce.







Đêm 18-8, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.834 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước tăng theo. Buổi sáng 19-8 giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc, đến 10g20 đã tăng thêm 10 USD/ounce, lên 1.844 USD/ounce - mức kỷ lục của mọi thời đại. So với chiều hôm qua giá vàng thế giới đã tăng 40 USD/ounce (1 triệu đồng/lượng).Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết nơi này đang theo dõi sát sao tình hình, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhằm có những biện pháp can thiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng sốt giá như đã từng diễn ra vào ngày 8 và ngày 9-8.Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy, chênh lệch giữa giá vàng mua - bán đầu ngày tại các công ty vàng lên đến 500.000 đồng/lượng nhưng sau đó thu hẹp còn 250.000 đồng/lượng. Tại các cửa hàng vàng tư nhân chênh lệch rất lớn, lên đến 400.000-500.000 đồng/lượng, giá mua bán tại các cửa hàng vẫn có sự cách biệt. Tuy nhiên độ nóng giảm hẳn so với mười ngày trước.So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 450.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh do giới đầu tư tháo chạy khỏi các kênh đầu tư rủi ro khác và đổ xô vào vàng trước mối lo bất ổn kinh tế sau hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ công bố. Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,5%, cao gấp đôi dự báo 0,2% của các chuyên gia trước đó. Số người nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cũng tăng mạnh hơn dự báo.Theo báo cáo vừa công bố hôm nay của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 2 năm nay đạt 919,8 tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá trị lại đạt mức cao thứ hai trong lịch sử là 44,5 tỷ USD do giá cao. Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng sáng 19-8 vẫn ở 20.618 đồng/USD, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn ở mức kịch trần: 20.824 đồng/USD.Theo A.H. (TTO)