Giá vàng vượt mốc 29 triệu đồng

Theo Thanh Bình ( VNE)



Giá bán công bố cho thị trường Hà Nội còn lên đến 29,02 triệu đồng một lượng.Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) để giá thấp hơn một chút, song cũng bám khá sát mốc 29 triệu. Giá mua vào bán ra vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long lúc 11h36 theo website của công ty là 28,4-28,8 triệu đồng.Chỉ sau 30 phút giao dịch đầu ngày, mỗi lượng vàng tiếp tục đắt thêm 300.000 đồng, với giá bán ra có nơi chạm 27,3 triệu đồng.Tính đến 9h03 sáng nay, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục nâng giá vàng miếng lên mức trung bình 27,1 - 27,3 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng so với cách đó 30 phút. So với cuối ngày hôm qua, thị trường trong nước đắt hơn từ 450.000 đến 550.000 đồng.Tính đến 9h sáng, thương hiệu vàng miếng SBJ đã kịp thay đổi niêm yết tới 7 lần, đứng ở 27,05 - 27,15 triệu đồng một lượng, tăng 420.000 đồng so với chiều qua. Doanh nghiệp này dự báo hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày bão giá của thị trường vàng trong nước.Khác với TP HCM, ở Hà Nội, giá vàng càng tăng, người dân càng dồn tiền để đi mua. Những ngày vừa qua, các doanh nghiệp tại Hà Nội chứng kiến lượng mua dồn dập khiến họ nhiều lúc không kịp xoay xở.Trong khi thị trường vàng miếng dồn dập tăng giá, các sàn vàng trong nước mở cửa quanh 23,780 triệu đồng sáng nay, giảm 100.000 đồng so với đầu ngày 10/11. Phán đoán của nhà đầu tư trong tiếng giao dịch đầu ngày tỏ ra trái ngược nhau. Trong khi một số người đặt lệnh mua thì nhiều người khác nhận định đà tăng đang chậm dần nên bán ra chốt lời. Tuy nhiên, dù mua hay bán thì nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng vào đầu ngày với khối lượng ở mức tối thiểu, cao lắm cũng khoảng 40 đến 60 lượng. Tính đến 9h5, khối lượng khớp lệnh của trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 310.000 lượng, giá khớp trong biên độ 23,67 - 23,89 triệu đồng.Vào cuối phiên giao dịch hôm qua, thị trường vàng thế giới không có nhiều chuyển biến, vẫn loay hoay quanh 1.100 USD từ đầu ngày. Cộng với thông tin đồng đôla tăng giá, chỉ số Dollar Index lấy lại 0,3% điểm sau khi rơi xuống mức thấp nhất của 15 tháng khiến một số chuyên gia đã nghĩ đến khả năng giá giảm vào hôm nay.Tuy nhiên, thực tế là giá thế giới không những không giảm mà còn đi lên, chốt phiên giao dịch tại 1.106 USD. Lúc 9h15 sáng nay, mỗi ounce vàng tại châu Á có giá 1.106,40 USD.Một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư tiếp tục ồ ạt mua vàng dù thị trường đã ở mức vượt mua là do các quỹ đầu tư tiếp tục mua vào trong ngày hôm qua. Hôm qua, Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã tiếp tục tăng lượng dự trữ lên 1.114,44 tấn sau khi mua 6,1 tấn. Lượng vàng của quỹ ETF Securities cũng tăng lên 0,4%, đạt mức 7,941 triệu ounce trong ngày 10/11. Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng Barclays Capital cho rằng giá sẽ loanh quanh mức 1.100 USD ít ngày trước khi đạt 1.150 SUSD vào cuối tháng.